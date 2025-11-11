Dos macabros crímenes quedaron al descubierto tras operación antidrogas: dos venezolanos detenidos

Suscríbete a nuestros canales

Dos hombres venezolanos y otros siete de nacionalidad chilena resultaron detenidos tras el hallazgo de dos cuerpos, en medio de una investigación por tráfico de drogas y presuntos asesinatos.

Los implicados resultaron detenidos en San Vicente de Tagua Tagua, región de O'Higgins, Chile, el pasado jueves.

El general Guillermo Bohle, jefe de la Sexta Zona de la policía chilena (Carabineros), confirmó las nacionalidades de los involucrados.

En videos que circularon en las redes sociales y que fueron revisados por las autoridades, se aprecia el momento cuando los sujetos intentaron escapar por un cerro, en la misma zona donde se encontraron los cuerpos.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió en el contexto de allanamientos masivos de diez domicilios del sector Pueblo de Indios y no se descarta que pueda haber más restos humanos.

autoridades buscan restos de otras víctimas

Se pudo conocer que uno de los cadáveres estaba parcialmente carbonizado y maniatado, en el interior de una fosa séptica, según explicó el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, informó 24 Horas.

Por otro lado, tanto la policía como la Fiscalía realizaron trabajos de excavaciones este domingo, por por cuarto día consecutivo, en la comuna donde se realizó el operativo antinarco.

El objetivo de las excavaciones era encontrar más restos o evidencias antes de la formalización de los detenidos.

Las labores incluyeron a la demolición de tres viviendas o "puntos de interés", señaló el general de Guillermo Bohle.

"Se han incorporado aproximadamente 27 funcionarios de la Escuela de Suboficiales, (personal de) la Escuela de Adiestramiento Canino y más tecnología a disposición del Ministerio Público", dijo el funcionario.

"El levantamiento de información, rastreo y evidencia no han arrojado datos nuevos sobre nuevos cuerpos en el lugar", agregó.

Además, la policía informó que se hallaron dos fosas con recipientes vacíos, posiblemente utilizados por la banda para ocultar droga.

Desde el Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, Rodolfo Núñez, destacó el uso de drones en estos operativos. "Es de suma importancia poder aclarar y llegar luego a la detención con pruebas suficientes que permitan tener a estos delincuentes tras las rejas", expresó.

Identifican a las víctimas de los venezolanos y sus cómplices

Uno de los cadáveres encontrados hasta el momento corresponde a Catalina González Rojas, de 25 años y madre de tres hijos, quien estaba desaparecida desde el 20 de septiembre. El cuerpo estaba maniatado y calcinado.

Mientras que el otro cuerpo estaba descuartizado y con una data de muerte de seis meses.

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, afirmó que "el perfil que tenemos hoy de las víctimas que han sido torturadas y asesinadas son principalmente consumidores y vendedores que participaban de esta organización", publicó Cooperativa.

Además, el pasado viernes se hallaron osamentas, que serán periciadas por el Servicio Médico Legal (SML) de Santiago para verificar si corresponden al segundo cuerpo o si pertenecen a un tercer cadáver.

