Transportaba droga valuada en 2.000 dólares: así capturaron a venezolano acusado de narcotráfico

Un hombre venezolano, de 25 años de edad, resultó detenido durante una revisión en un control de carretera, tras ser sorprendido con un cargamento de drogas.

La aprehensión se realizó en el peaje de Agua Amarilla de la Autopista del Itata, en la región del Bío Bío, en Chile.

De acuerdo con los reportes del caso, hombre transportaba contenedores con más de 10.000 dosis de pasta base de cocaína.

Hallan el cargamento en el equipaje del venezolano

Se pudo conocer que el venezolano se movilizaba en un autobús proveniente de la ciudad de Santiago, el cual fue fiscalizado por personal del OS7 de la policía local (Carabineros).

Durante la revisión de la unidad, los funcionarios hallaron un equipaje sospechoso, por lo que procedieron a inspeccionar el contenido.

Luego de las diligencias investigativas, se logró establecer la presencia de droga en el interior de los maletines y se procedió a la detención de su propietario.

El capitán del OS7 de Carabineros de Concepción, Luis Vega, precisó que en el operativo trabajó “Maya”, un can entrenado para detectar sustancias ilícitas.

Valúan la droga en miles de dólares

Asimismo, el funcionario precisó que las dosis en formato ovoide incautadas fueron avaluadas en casi 20 millones de pesos (unos 2.300 dólares). De igual manera, se pudo constatar también el peso total de la droga, la cual arrojó un total de 1 kilogramo con 981 gramos.

Las autoridades confirmaron que el hombre, de nacionalidad venezolana, mantiene situación migratoria irregular en el país, y no registraba antecedentes penales.

Por instrucción del Ministerio Público, fue puesto a disposición de la justicia tras ser acusado de tráfico de drogas, publicó BioBio Chile.

