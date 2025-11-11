Fiscalía se pronuncia sobre el homicidio del expelotero Wikelman Ramirez

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público (MP) del estado Carabobo, designó a la Fiscalía 34 en materia de homicidio, para que investigue y sanciones a los responsables del asesinato del expelotero Wikelman Ramírez.

Así lo dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en la cuenta de Instagram del organismo, indicando que “sujetos desconocidos sin mediar palabras lo interceptaron y le efectuaron varios disparos”.

¿Cuándo ocurrió el homicidio del expelotero?

El pitcher venezolano Wikelman Ramírez, quien conquistó el Mundial sub 23 y jugó dos temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con Navegantes del Magallanes, fue asesinado este lunes tras ser víctima de un presunto robo en Valencia.

La información la dio a conocer la periodista Georgeny Pérez, quien precisó en su cuenta de X que Ramírez puso resistencia al asalto y le quitaron la vida a sus 25 años.

Ramírez se encontraba sin equipo profesional tras ser dejado en libertad por Magallanes justo antes del inicio de la temporada 2024-2025.

A pesar de esta decisión, el serpentinero ya contaba con un rendimiento destacado en el profesionalismo.