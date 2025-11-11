Duelo en Coral Springs: Estas son las víctimas del accidente aéreo que transportaba ayuda humanitaria a Jamaica

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad de Florida y los grupos humanitarios están de luto tras conocerse la identidad de las dos víctimas mortales de la avioneta que se estrelló contra un lago en Coral Springs. Se trata de un padre y su hija que volaban en una misión de ayuda.

La organización religiosa Ignite the Fire, de la que el hombre era fundador, identificó a las víctimas como Alexander Wurm, de 53 años, y su hija Serena, de 22.

¿Quiénes eran las víctimas del trágico accidente?

La noticia fue comunicada por el ministerio religioso en su cuenta de Facebook el lunes por la noche. Lamentaron profundamente la trágica pérdida de su querido hermano y su hija, Alexander y Serena Wurm.

El accidente aéreo ocurrió en el vecindario Windsor Bay, específicamente en la cuadra 5500 de Northwest 57th Way, en Coral Springs.

¿Cuál era el destino y la misión de la aeronave?

El suceso ocurrió cerca de las 10:19 a.m. del lunes 10 de noviembre de 2025. La aeronave, un Beechcraft King Air B100, había despegado del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale con un destino claro: Montego Bay, Jamaica.

El evangelista y su hija se dirigían a Jamaica para entregar ayuda humanitaria a las víctimas del huracán Melissa. Este catastrófico ciclón alcanzó la categoría 5 y azotó la isla caribeña el pasado 28 de octubre.

¿Qué se sabe del accidente de la avioneta?

La avioneta se estrelló contra un lago ubicado en una zona residencial de Coral Springs poco después de su despegue. Las autoridades de aviación han iniciado una investigación federal para determinar la causa del percance.

El acto de ayuda humanitaria de los Wurm para los damnificados del huracán Melissa ha conmocionado a la comunidad, marcando un desenlace trágico para una misión altruista.

