Revelan video del violento asesinato de trabajador venezolano: tres detenidos por el crimen de Roderick Villarroel

Tres personas resultaron detenidas tras el violento asesinato de un joven trabajador venezolano, durante su jornada laboral en una gasolinera de Chile.

Por este crimen quedaron bajo custodia dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad venezolana. El lamentable hecho ocurrió el pasado 28 de octubre, en una estación de servicio Copec, ubicada entre las calles Isabel Riquelme y Bascuñán Guerrero, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

La víctima quedó identificada como Roderick Villarroel, de 23 años de edad. El muchacho fue atacado a tiros luego de que intentara intervenir para detener una pelea entre varias personas, quienes se encontraban en las instalaciones.

El venezolano recibió al menos tres impactos de bala que terminaron con su vida.

Autoridades buscan a otros implicados en el asesinato del venezolano

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, el joven “era un ciudadano en situación regular en el país, que trabajaba en esa bomba de bencina y que interviene en defensa de otro bombero amigo suyo. No hay nada más que eso; no se trató de un robo, sino de un homicidio calificado”, manifestó el funcionario.

Por su parte, el general director de la policía (Carabineros), Marcelo Araya, informó que los detenidos corresponden a dos hombres, sindicados como autores del crimen, y una mujer acusada de encubrimiento. Esta última habría facilitado uno de los vehículos registrados por cámaras de seguridad.

Además, las autoridades confirmaron que existen dos personas más involucradas en el hecho que permanecen prófugas, publicó El Vinotinto.

“Se mantienen coordinaciones con organismos internacionales y policías de países vecinos para evitar su huida y concretar su detención”, señaló Araya.

El caso sigue bajo investigación del Ministerio Público y de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Los hechos

Según los testimonios de personas en el lugar, se presentaron dos vehículos en los cuales se transportaban unos ocho ocupantes.

Cuando los conductores se disponían a cargar combustible, se produjo una discusión entre los pasajeros de ambos autos, detalló el medio local.

En ese momento, intervino Roderick, quien intentó detener el conflicto y les pidió a los involucrados que se retiraran del lugar.

Sin embargo, la petición del venezolano causó que los conductores se molestaran y lo atacaran. El joven había entrado hacía cinco minutos a su turno.

Uno de los presentes tomó un arma de fuego y disparó contra Villarroel, quien, debido a las heridas, fue trasladado hacia un centro asistencial, donde se constató su fallecimiento.

Asesinos del venezolano serían miembros de bandas criminales

Trascendió que las ocho personas implicadas en el crimen integraban dos bandas rivales del sector.

Desde la empresa Copec enviaron condolencias a la familia y anunciaron que colaboran con las autoridades, a las cuales entregaron los antecedentes disponibles.

