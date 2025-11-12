Oficial destituido tras escándalo en redes sociales: sostuvo un encuentro íntimo con la hermana de un detenido venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Un funcionario de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue destituido de su cargo tras conocerse la difusión de un video, en el que se le observó mientras dormía con la hermana de un hombre detenido, de origen venezolano.

El oficial quedó identificado como capitán Randall Jhonattan Quispe Cárdenas (36), comisario del distrito de Chao (Virú, La Libertad).

Las imágenes, que circularon en las redes sociales, habrían sido publicadas por la joven y generaron indignación entre el público y las instituciones de seguridad. Las mismas derivaron en una investigación interna por presunta inconducta funcional.

Destitución e investigación contra el funcionario

El general de la PNP, Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, solicitó la remoción del capitán Quispe y su traslado a Trujillo, mientras dure el proceso disciplinario, detalló Panamericana.

“Nadie está por encima de la ley. Si alguien cruza la línea, será denunciado. Pero también debemos respetar el debido proceso”, manifestó el alto mando policial.

La Inspectoría General de la PNP asumió el caso para determinar si el oficial vulneró los principios éticos de la institución. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre las posibles sanciones que enfrentará el agente.

Venezolana niega haber recibido favores del oficial

La mujer, de nacionalidad venezolana, negó haber recibido favores o beneficios a cambio de la liberación de su hermano, Andrés Gabriel Villarroel Ruiz, quien fue detenido el 24 de octubre por conducir en estado de ebriedad.

Villarroel fue liberado tras cumplir las 48 horas legales de detención. “Han sacado todo de contexto. Ese señor nunca me ayudó en nada. El encuentro fue en agosto, antes de que mi hermano fuera detenido”, afirmó en declaraciones a medios locales.

Asimismo, sostuvo que no mantiene una relación sentimental con el capitán y negó haber sido ella quien difundió las imágenes. “Mi hermano trabaja, no es delincuente. Si dicen que lo es, que lo prueben”, enfatizó la venezolana.

Mientras se espera el informe final de la Inspectoría, el Ministerio del Interior reiteró su compromiso con la transparencia y la sanción a los actos que perjudiquen la integridad de la institución policial.

La opinión pública y diversos sectores sociales han pedido una investigación exhaustiva para garantizar la imparcialidad del proceso y evitar cualquier intento de encubrimiento dentro de la policía.

