Familia de NY pierde miles de dólares tras estafa de alquiler en Facebook: conozca cómo evitar este delito

Una familia denunció haber sido víctima de una estafa relacionada con el alquiler de una casa, la cual encontraron por medio de una publicación en Marketplace, de la red social Facebook.

El caso se registró a finales del mes de octubre. De acuerdo con los informes, la familia describió que había encontrado “la casa de sus sueños” en la plataforma, se trataba de una vivienda cercana a la escuela de los niños y del trabajo de los padres. Además, la misma tenía cuatro dormitorios, ideales para una familia de siete.

Debido a lo complicado de encontrar una vivienda en esa zona, la familia se apresuró a contactar a la persona que anunciaba la propiedad, para lograr un acuerdo lo antes posible.

“Yo la contacto, me cita en la casa, voy a la cita, me muestra la casa, me indica como abrir las puertas y me indica todo”, señaló uno de los miembros de la familia a Tu Prensa Local.

Aparecen los verdaderos propietarios de la casa

La presunta estafadora, quien dijo ser propietaria de la casa, le pidió a la familia cumplir con una serie de requisitos para poder tomarla en renta.

“Me dice que cuesta 3.200 (dólares) y me dice que para rentarla necesita mis IDs (cédula), prueba de ingresos, cuenta de banco, prueba de trabajo de todas las personas que van a vivir, todo normal. Entonces yo reúno toda la carpeta y nos volvemos a encontrar en la misma casa, dentro de la casa”, dijo el afectado.

Hasta ese momento, el procedimiento parecía avanzar con normalidad. “Voy y le entrego 2.000 dólares como una seña, para que no la rentara a nadie más, para que la separara. Entonces quedamos en una hora para entregarle todo el dinero y ella entregarme las llaves de la casa”, contó.

En esa última cita la familia entregó la totalidad del dinero, firmó un contrato de arrendamiento, similar a los que firmaron anteriormente en otras propiedades. La supuesta dueña, quien se identificó como Sonia De La Cruz, les entregó las llaves de la casa.

“Entonces yo voy a la casa, dejo unas plantas, le digo que si puedo limpiar y ella dice que no hay problema. Yo ya estaba tranquila, me iba mudando poquito a poquito, desde el miércoles, jueves, el viernes me termino de mudar en su totalidad. Nos instalamos en la casa, todo aparentemente normal”, comentó el afectado.

Sin embargo, tan solo un día después de haberse instalado en la vivienda, se presentaron en la propiedad los supuestos agentes de bienes raíces de los verdaderos dueños. Estos increparon a los hijos de la familia, por estar “ilegalmente” dentro de la casa.

“Mi hijo me llamó y yo le dije que me pasara a la persona y ella me dijo: señora yo vengo de parte de los dueños, ellos ni enterados están de esto. Esta casa no está en renta, está en venta, qué hacen ustedes aquí” relató.

“Yo me asusté porque pensé que esas personas se querían meter a la casa y entonces yo llamo a la policía y les digo que acudan a mi casa porque estaban mis niños ahí. Estaba una muchacha de 20, mi niño de 13 años, la niña de 5 años y un bebé de dos años”, añadió.

La madre dijo que abandonó su trabajo y se fue de inmediato a la vivienda, a donde también llegó la policía. En cuestión de segundos ella y su familia pasaron de ser inquilinos legales, a ser los ocupantes de una casa que no estaba disponible para la renta.

“Les mostré mi contrato firmado y ellos dicen que no saben quién es esa persona. Entonces yo llamo a la persona que me rentó y ya no me contesta el teléfono”, dijo la mujer.

Desalojan a la familia

La policía a la que la familia llamó con la esperanza de obtener ayuda, ahora les pedía que desalojaran la vivienda y no solo eso, dicen ellos que les dieron un plazo de horas, para que sacaran todas sus pertenencias.

“La ayuda de la policía fue ‘se tienen que ir de aquí’. Yo le dije señor yo no me puedo ir, esa es mi renta y mi seguridad, yo no tengo más dinero. No tengo a donde ir”, relató.

La familia no tuvo más opción que salir de la propiedad, buscar otra vivienda y volver a pagar, esta vez, por una casa más costosa.

En total perdieron 6.400 dólares, equivalentes al primer mes de arriendo y al pago de seguridad, más los 4.000 que tuvieron que pagar en la nueva casa.

En medio del desespero la familia contactó a la organización OLA of Eastern Long Island para pedirles orientación y consejo en estos momentos de angustia. OLA confirmó que la propiedad no se alquila, sino que se vende.

En el sitio de bienes raíces Coldwell Banker la casa es ofrecida a un costo de 559 mil 999 dólares. La propiedad pertenece a una sociedad en la que figuran varios nombres, pero ninguno de ellos es Sonia De La Cruz.

Prevención de estafas de alquiler

Una estafa de alquiler consiste en un anuncio de propiedad falso utilizado para engañar a inquilinos desprevenidos y obtener dinero o información personal. Estos anuncios suelen contener fotos robadas, direcciones falsas y descripciones engañosas que parecen legítimas.

Cuando un inquilino desprevenido solicita el alquiler o entrega un depósito, lo que suele ocurrir es que el supuesto propietario desaparece y se lleva el dinero o la información, informó el portal Apartments.com.

Las estafas de alquiler pueden encontrarse en diversas plataformas, como sitios web de anuncios de alquiler, redes sociales y anuncios clasificados.

Por ello, los inquilinos deben estar atentos a las estafas de alquiler cuando busquen anuncios en línea.

Cómo detectar una estafa de alquiler

Los anuncios de propiedades falsas son fáciles de identificar, sobre todo si presentan errores o inconsistencias evidentes. Al buscar anuncios, se deben tener en cuenta algunas estas señales:

Descripciones de listados vagas: un anuncio inmobiliario legítimo incluirá detalles como la superficie, el número de habitaciones, las reformas recientes, entre otros. Si un anuncio tiene descripciones y fotos breves y poco detalladas, probablemente sea falso.

Ortografía y gramática incorrectas: los errores ortográficos y gramaticales son una clara señal de una estafa de alquiler. Ningún propietario o administrador de propiedades legítimo y profesional publicaría un anuncio con errores tan evidentes.

Precios poco realistas: si un precio parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa.

Solicitudes de inspección sospechosas: al solicitar un apartamento, se solicitará al interesado su información personal y antecedentes, como ingresos e historial laboral. Sin embargo, nunca deberían solicitar información confidencial, como número de seguro social o datos bancarios. Si un propietario o administrador de la propiedad hace este tipo de solicitudes sospechosas, lo mejor es evitar esa propiedad.

Tácticas de urgencia y presión: la mayoría de los propietarios y administradores de propiedades están deseosos de alquilar sus inmuebles. Sin embargo, un propietario profesional no presionará indebidamente a un cliente para que tome una decisión y haga un depósito.

Consejos para evitar estafas de alquiler

Investigar: Comparar el anuncio en varias páginas web y plataformas de confianza para confirmar la existencia del inmueble y asegurar que se encuentra en una zona residencial legítima.

Verificar la propiedad anunciada: por medio de bases de datos públicas o registros del tasador del condado, se puede comprobar que la persona que dice ser el propietario o administrador de la propiedad sea legítima.

Insistir en visitas presenciales: al buscar una propiedad en alquiler, insista siempre en verla en persona antes de comprometerse. Desconfíe de las excusas del supuesto propietario o agente en caso de que no pueda mostrarle la propiedad.

Verifique la identidad del propietario o agente: solicite una identificación y asegúrese de que coincida con los datos del anuncio y de cualquier comunicación.

Utilice métodos de pago seguros: evitar las transacciones en efectivo al buscar un alquiler. Opte siempre por métodos de pago seguros como cheques o tarjetas de crédito. Si el propietario o agente insiste en pagos en efectivo o transferencias bancarias, podría tratarse de una estafa.

