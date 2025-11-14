Saltó desde un tercer piso para escapar: venezolano detenido tras atentado contra un policía

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano resultó detenido tras varias horas de seguimiento por parte de las autoridades, como sospechoso por el atentado contra un funcionario de policía.

De acuerdo con los reportes, agentes de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, de la Policía Nacional del Perú, lograron capturar en el asentamiento humano de Integración, en Chorrillos, al ciudadano venezolano Jeison Adrián Flores Piña, alias “Pito”.

Flores es señalado como presunto responsable del tiroteo contra el suboficial de tercera, Kay Franco Villata, miembro del Grupo Terna del Escuadrón Verde.

El venezolano saltó desde un tercer piso

Las imágenes registradas por la Policía revelaron que, al verse acorralado, el implicado decidió saltar desde el tercer piso de una vivienda para escapar. Sin embargo, terminó por caer sobre una cama donde dormía una bebé de un año.

“Lo único que le quedó fue lanzarse del tercer piso, pero cayó en una cama en la que estaba una menor. Felizmente no le causó daño”, relató el coronel Roger Cano, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte.

Flores Piña resultó con fracturas múltiples producto de la caída y fue auxiliado por los agentes.

Durante el registro de la vivienda del sospechoso, se hallaron 19 proyectiles y el casco que habría utilizado durante el ataque, evidencias que lo vincularon con el atentado.

El implicado confiesa su responsabilidad

Según el reporte policial, el detenido ya reconoció su participación en los hechos y confesó haber vendido el celular del efectivo pocas horas después del ataque, indicó el programa 24 Horas.

El coronel Roger Cano precisó que el móvil aún es materia de investigación. “Al inicio se pensó en un robo, pero la Fiscalía evalúa el caso como tentativa de homicidio”, indicó.

Por su parte, el suboficial Kay Franco Villata se recupera de una herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada y salida, mientras la Policía amplía las diligencias para identificar a otros posibles implicados en la emboscada.

