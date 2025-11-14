Conatel anuncia lanzamiento de la App Movi: pago digitalizado del transporte público

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) anunció este 13 de noviembre, el lanzamiento de la aplicación "MOVI" que busca digitalizar el pago del transporte público en Venezuela.

La App venezolana de momento está disponible solo en el estado Miranda, aunque se expanderá a otras entendidades progresivamente.

Según lo detallado por Conatel, esta innovadora plataforma permitirá:

✔️ Pago ágil mediante código QR.

✔️ Geolocalización de unidades en tiempo real.

✔️ Información sobre tiempo de llegada y ocupación.

✔️ Registro seguro con cédula y teléfono.

"Movi no solo facilita la vida al usuario, sino que también impulsa la bancarización de los transportistas, con transacciones avaladas por el BCV y la seguridad de Suscerte", explicó el ente regulador.

La primera fase arrancó con 3.500 unidades de transporte público pertenecientes a diversos municipios y regiones de la entidad como: Barlovento, Valles del Tuy, Altos Mirandinos, Guarenas-Guatire y el área Metropolitana de Caracas.

La aplicación funciona de la siguiente manera:

Descargar la aplicación MOVI-Bancamiga de Play Store.

Crear su usuario o contraseña.

Luego podrá pagar escaneando el QR del celular del conductor o del código impreso que tenga la unidad de transporte y presiona “pagar”.

La app podrá ser recargada desde cualquier banco a través de pago móvil.

Las autoridades esperan cerrar el año con una expansión significativa, alcanzando las 30.000 unidades incorporadas al sistema.

