Pánico en Disneyland de California por extraño vórtice aéreo: el orígen del fenómeno sorprendió a todos

Suscríbete a nuestros canales



Una extraña formación circular avistada sobre el cielo de Anaheim, California, capturó la atención de miles de internautas tras la difusión de un video grabado por la conductora Lori Nayahalski cerca de las instalaciones de Disneyland.

Aunque las imágenes viralizadas alimentaron especulaciones sobre portales dimensionales, invasiones alienígenas o parodias de la elección papal, los portavoces del parque temático intervinieron rápidamente para aclarar el origen del fenómeno.

¿Qué fue eso?

La administración confirmó que el anillo negro es simplemente un subproducto de las pruebas de pirotecnia realizadas antes de la apertura al público.

Se trata de un efecto físico conocido que ocurre cuando una explosión atraviesa una estructura circular, generando un vórtice de humo que mantiene su forma mientras se eleva.

El incidente cobra relevancia en un contexto donde la vigilancia del espacio aéreo es un tema importante para la seguridad nacional de Estados Unidos según detalla El Universo.

Teorías

Más allá de las confusiones generadas por efectos especiales, figuras políticas como el senador Marco Rubio han advertido sobre la presencia real de orbes y fenómenos anómalos no identificados sobrevolando infraestructura sensible y bases nucleares.

Esta creciente preocupación impulsó al Pentágono y a la NASA a formalizar investigaciones sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI).

Esto explica por qué la ciudadanía se mantiene alerta y propensa a reportar cualquier irregularidad atmosférica, aunque en este caso, la explicación fuera puramente mecánica.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.