Detienen a este animador venezolano por varios delitos: presentaba múltiples denuncias

El actor y animador venezolano Anthony Texeira fue formalmente privado de libertad y enviado al internado judicial Yare II, luego de ser capturado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) la noche del martes 11 de noviembre de 2025.

La detención se produjo tras la recepción de múltiples denuncias en su contra.

Acusaciones

La captura del artista tuvo lugar en la Urbanización Bello Monte de Caracas y se relaciona con graves cargos de índole penal y de género.

Fuentes judiciales confirmaron que las múltiples denuncias que pesan sobre Texeira lo involucran en presuntos delitos de extorsión y violencia psicológica.

El caso fue llevado ante el Tribunal 3º de Control, especializado en Materia de Violencia Contra la Mujer, lo que subraya la naturaleza de las denuncias presentadas.

Tras la audiencia de presentación, el Tribunal dictó la medida de prisión preventiva, ordenando su reclusión inmediata en el internado judicial Yare II.

Proceso Judicial en Curso

El caso continuará bajo la investigación del Ministerio Público mientras avanza la fase procesal.

Texeira se mantendrá recluido en el centro penitenciario mientras el Ministerio Público y el Tribunal continúan la investigación.

La intervención de un tribunal especializado en Violencia Contra la Mujer garantiza que el proceso se lleve a cabo bajo los parámetros legales que rigen la protección de las víctimas en estos casos.

Las autoridades de seguridad reafirman la importancia de la denuncia para que los delitos, independientemente de la notoriedad del agresor, sean procesados conforme a la ley.

