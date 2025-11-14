Un reinado con estilo y propósito: Stephany Abasali marca presencia en los últimos eventos del Miss Universe 2025

Suscríbete a nuestros canales

La representante de Venezuela en Miss Universe 2025, Stephany Abasali, continúa captando la atención del público y los medios en Tailandia. Esta semana, sus apariciones en diferentes eventos del certamen no solo han mostrado su elegancia y estilo, sino también su compromiso social, demostrando que un reinado exitoso combina belleza con propósito.

Compromiso social como sello de su reinado

Durante su estancia en Tailandia, la reina muestra un fuerte compromiso con proyectos educativos y sociales, destacando la importancia de empoderar a jóvenes y adolescentes mediante la educación, habilidades vocacionales y actividades comunitarias.

"Como Miss Universo Venezuela, mi misión es educar para innovar y ayudar a cada individuo a descubrir su potencial. Queremos cerrar brechas económicas y construir un futuro inclusivo, inspirando a otros y promoviendo la solidaridad desde los más pequeños hasta los adultos mayores, mediante arte, deporte y educación."

Cada actividad refleja que Stephany no solo busca representar la belleza de su país, sino también generar un impacto positivo y tangible en la comunidad local.

Elegancia que conquista

En el terreno del estilo, Stephany continúa destacándose. En uno de los eventos más comentados, deslumbró con un vestido de Michael Cinco, color champagne, bordado con pedrería y una impresionante capa que le dio un aire de princesa moderna. La combinación de la pieza con su porte y sonrisa hizo que todos los flashes se centraran en ella.

Versatilidad en cada aparición

La Miss Venezuela ha demostrado su capacidad de adaptarse a distintos estilos. Entre sus looks recientes destacan un traje texturizado de blazer y pantalón amarillo intenso, que transmitía modernidad y fuerza, y un vestido amarillo pastel con corset y falda de caída original, que resaltó su feminidad y elegancia. Cada atuendo confirma que Stephany domina la moda sin perder su estilo personal.

Stephany también apareció con un vestido amarillo pastel, con torso tipo corset y falda de caída original. Este atuendo destacó por su diseño creativo y su silueta elegante, confirmando que sabe adaptarse a distintos estilos sin perder coherencia en su imagen.

Swimsuit Show: confianza y estilo en pasarela

En su aparición más reciente durante el Swimsuit Show, desfiló con un bikini negro sencillo, pero con pasos llenos de seguridad y elegancia que captaron la atención de todos. Su presencia reafirma que no importa el atuendo: Stephany impone su carácter y estilo en cada momento del certamen.

Stephany Abasali combina glamour, propósito social y versatilidad en cada evento del Miss Universe 2025. Desde los proyectos comunitarios hasta la pasarela, su participación demuestra que un reinado exitoso va más allá de la belleza, consolidándola como una de las favoritas del certamen y un ejemplo de elegancia y compromiso.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube