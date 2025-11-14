La verdadera razón que llevó al hospital a Miley Cyrus y por qué nadie lo supo

Suscríbete a nuestros canales

Miley Cyrus ha revelado una grave complicación de salud que sufrió tras una parte de la filmación de su nuevo proyecto visual: una infección tan severa en la rodilla que la llevó brevemente a la unidad de cuidados intensivos. Según lo contado por ella misma en Jimmy Kimmel Live!, el origen del problema fue su sesión nocturna en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde rodó sin reservar el espacio para ahorrar costes.

Un rodaje que salió de control

Durante la filmación de su proyecto visual Something Beautiful. En plena madrugada, y trabajando sin las medidas sanitarias adecuadas, Miley grabó sobre la Hollywood Walk of Fame, donde una lesión aparentemente menor fue el detonante de algo mucho más grave.

Días después, su pierna comenzó a presentar una infección tan agresiva que, en palabras de la artista, sintió que “algo no estaba bien” y que el dolor avanzaba sin freno.

Lo que parecía un simple malestar se convirtió en una amenaza real. La zona alrededor de su rótula empezó a inflamarse de forma anormal, por lo que el equipo tuvo que suspender las actividades. El cuadro empeoró con rapidez, hasta el punto de que médicos recomendaron un traslado inmediato para evitar complicaciones mayores.

El hospital, la urgencia y un secreto bien guardado

Ya en el centro médico, Miley fue evaluada por especialistas que describieron la infección como “agresiva y potencialmente riesgosa”. La cantante confesó que llegó a estar en cuidados intensivos por un corto periodo mientras controlaban la situación.

Pese a la gravedad, la noticia jamás se filtró, pues la artista insistió en mantener la emergencia lejos del público y de los medios, incluso de su propio círculo profesional.

Tras superar la infección, Miley ha reconocido que este episodio funcionó como alerta sobre el desgaste acumulado en su cuerpo, especialmente considerando otros problemas recientes como fatiga vocal y molestias recurrentes.

Si bien continúa enfocada en el lanzamiento de su álbum y en sus proyectos artísticos, no descarta ajustar el ritmo para evitar recaídas.

