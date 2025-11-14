El talento criollo triunfa en los Latin Grammy 2025: conoce todos los ganadores de la ceremonia

Suscríbete a nuestros canales

Los máximos galardones de la noche se repartieron entre algunos de los nombres más fuertes de la industria.

Bad Bunny fue el gran favorito de la noche. Su disco "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" se llevó el premio al Álbum del Año, además de ganar en las categorías de Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Canción Urbana por "DtMF" y Mejor Interpretación de Reggaetón por "Voy a llevarte pa' PR".

Ca7riel & Paco Amoroso, el dúo argentino, fue la gran sorpresa, empatando con Bad Bunny en cinco premios. Su álbum "Papota" ganó el Mejor Álbum de Música Alternativa, mientras que su canción "#Tetas" les dio el gramófono a la Mejor Canción Alternativa y "El día del amigo" a la Mejor Canción Pop.

En las demás categorías generales, Karol G ganó la Canción del Año por "Si antes te hubiera conocido" y Alejandro Sanz se llevó la Grabación del Año por "Palmeras en el jardín". El premio al Mejor Artista Nuevo fue para la mexicana Paloma Morphy.

El triunfo venezolano: celebrando identidad y diversidad musical

Venezuela vivió una noche de celebración y reconocimiento, sumando un total de cuatro galardones que destacaron la diversidad de su propuesta musical.

Rawayana y Akapellah ganaron el premio a la Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por su colaboración "Veneka". Al recoger el premio, la presentadora Erika De La Vega dedicó un emotivo discurso "a las mujeres venezolanas que con su ejemplo nos enseñan que la dignidad no se negocia y que nunca, nunca nos rendimos".

Daniela Padrón y Kerreke fueron reconocidos con el premio al Mejor Álbum Folklórico por "Joropango", un proyecto que fusiona el joropo venezolano y el huapango mexicano.

El director de orquesta Gustavo Dudamel, junto a la compositora Gabriela Ortiz, ganó en la categoría de Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por "Revolución Diamantina". El C4 Trío, en colaboración con el cantautor nicaragüense Luis Enrique, obtuvo el premio a la Mejor Canción de Raíces por "Aguacero".

Una ceremonia llena de música y momentos memorables

La gala, presentada por Roselyn Sánchez y Maluma, comenzó con un potente tributo a Carlos Santana, donde el propio Maluma, Christian Nodal y Grupo Frontera interpretaron clásicos como "Oye cómo va" y "Corazón espinado".

Entre las actuaciones destacas estan el mariachi y la charrería de Pepe Aguilar, la energía salsa de Gloria Estefan junto a Nathy Peluso, y el emotivo duelo generacional entre Karol G y Marco Antonio Solís fueron momentos brillantes. La presentación del dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, con bailarines musculosos en tanga, fue una de las más comentadas por su originalidad y desparpajo.

Homenaje a una leyenda: Raphael, nombrado Persona del Año 2025, demostró que a sus 82 años mantiene intacta su poderosa voz con interpretaciones de "Qué sabe nadie" y "Mi gran noche".

En su propia presentación, el puertorriqueño Bad Bunny cedió el protagonismo al grupo boricua de fusión Chuwi y a su vocalista Lorén Aldarondo, en un acto de desprendimiento que caracterizó su enfoque en esta edición.

La 26.a Entrega Anual de los Latin Grammy no solo premió el éxito comercial, sino que celebró la autenticidad, la diversidad de géneros y el poder de la música como unificador cultural, cerrando con un mensaje de orgullo y resiliencia que resonó en cada discurso y presentación.

