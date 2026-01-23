Luto en el cine venezolano: muere Donald Mayerston este 23 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la cultura se viste de luto este viernes 23 de enero. Se ha confirmado el fallecimiento de Donald Myerston, una de las figuras más completas y comprometidas de la cinematografía venezolana.

Con más de 60 años de trayectoria, Myerston fue un pilar fundamental en la construcción de la identidad visual del país, desde la efervescencia del cine político de los 60 hasta la modernización de la animación digital.

El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, fue el encargado de difundir la noticia, expresando su solidaridad con su compañera de vida, la también cineasta Viveca Baiz, y su hija Vanessa.

Las autoridades han dispuesto la Cinemateca Nacional como el espacio oficial para que familiares, colegas y admiradores rindan tributo a su memoria.

sus últimos meses, Myerston se mantuvo activo como miembro del comité ejecutivo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), donde aportó su vasta experiencia para guiar las nuevas políticas del sector.

"Cine de autor"

Nacido en Caracas en 1945, Myerston no solo fue un director, sino un "militante de la cultura" (como él mismo se definía). Sus aportes abarcan múltiples dimensiones:

Cine Documental y Político: Fue parte del movimiento del Nuevo Cine Venezolano. Obras como "Renovación" (1969) y "La autonomía ha muerto" (1970) son hoy documentos históricos imprescindibles para entender las luchas universitarias en Venezuela. Maestro de la Animación: En años recientes, impulsó el cine para niños y adolescentes. Fue el productor y guionista detrás de "Kaporito, el guardián de la montaña" (2021), el primer largometraje animado hecho en Venezuela sobre el oso frontino. Gestión y Formación: Fue representante en el país de la "Maleta Audiovisual del Mercosur" y un defensor incansable de la creación de escuelas técnicas para cineastas.

Myerston siempre prefirió la profundidad del mensaje sobre el éxito comercial. En una de sus últimas entrevistas, señaló que al cine venezolano "le falta abordar las escuelas y crear una conciencia de espectador crítico desde la infancia".

Su partida deja un vacío en la formación de nuevas generaciones, pero su obra permanece como un archivo vivo de la memoria venezolana.

"En los últimos meses aprendí de cada una de sus esclarecidas intervenciones... representó con brillo al Ministerio de Cultura", destacó Villegas sobre su labor administrativa final.

Myerston acumuló alrededor de 90 cortometrajes documentales, animados y de ficción, convirtiéndose en uno de los realizadores más prolíficos del formato corto en la historia de nuestra cinematografía.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube