Fernando Carrillo amenaza a Catherine Fulop con publicar videos privados

El actor Fernando Carrillo lanzó una potente amenaza a su exesposa Catherine Fulop, si no deja de hablar de él “bien o mal, porque si no voy a tener que sacar unos videos que tengo de ella, donde se ve increíble, bellísima”.

Fernando Carrillo amenaza a Catherine Fulop

La advertencia la hizo en el programa de Moria Casán, quien escuchó, con sorpresa, los argumentos del histrión. “Junto a mí hizo ´Abigail´, su telenovela más exitosa en la vida y después de esa no hizo una igual de exitosa (…) A cada cochino le llega su domingo, sin duda alguna”.

Catalogó a su expareja como una “vendepatria, ¿qué va a estar regalando ella el petróleo de nadie? Señora ubíquese, póngase a trabajar y dedíquese a su familia”, dijo.

Carrillo ha estado envuelto en una nueva polémica durante las últimas semanas. Recientemente, sostuvo una acalorada discusión con la cantante Karina, una de las mejores amigas de Fulop, luego de que el artista defendiera a Nicolás Maduro.

En ese intercambio de palabras, la vocalista le respondió a él que su carrera “estaba acabada”. Ante esto, el protagonista de “La muchacha del circo” le indicó que era sumamente conocido en varios países, mientras que ella todavía cantaba “las mismas tres canciones de los 80”.

