Elena Rose conquista a Maluma en los Latin Grammys 2025: así fue la reacción del boricua ante la venezolana

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 13 de noviembre en Las Vegas no solo brilló por las premiaciones, sino también un breve pero intenso encuentro entre Elena Rose y Maluma que se robó la atención en redes sociales. Un video filtrado desde backstage se volvió viral en cuestión de minutos, mostrando el momento exacto en el que el colombiano se acercó a la venezolana para felicitarla, dejando claro que su ascenso en la industria ya no pasa desapercibido ni siquiera para las grandes figuras del género.

Un saludo que terminó siendo tendencia

En el video se observa a Maluma abrirse paso entre el equipo de producción para llegar hasta Elena Rose. Con una sonrisa evidente, el colombiano le dice: “Felicidades, te quería saludar rápidito”,la venezolana, visiblemente conmovida, le responde: “Cuando me presentaste me conmovió”, haciendo referencia al momento en el que él tuvo el honor de anunciarla en el escenario y Maluma replica con sinceridad: “Lo hice con mucho amor, la verdad que sí, felicidades..." entonces se abrazan. Para muchos usuarios, ese instante confirmó que entre ambos existe un respeto artístico más profundo de lo que se había visto públicamente hasta ahora.

El comentario del que todos hablan

Luego del abrazo, Maluma continúa la conversación y le suelta una frase que desató toda clase de interpretaciones: “Te quería decir que se está pegando y todo, disfrútalo…”.

El cantante acompañó sus palabras con una expresión típica de alguien que reconoce cuando una carrera está subiendo como espuma. Ese gesto, la mirada, la sonrisa, la complicidad, fue todo lo que hizo falta para que el video se replicara en TikTok, Instagram y X.

Aunque por el ruido del ambiente no se escuchan con claridad los siguientes segundos, ambos permanecen conversando como colegas, relajados, sonrientes y disfrutando del momento.

Dos artistas, una misma sintonía

Antes de despedirse, Maluma vuelve a mostrar su cercanía al decirle: “No te quito más tiempo… anda a disfrutarlo”, seguido de un segundo abrazo que selló este encuentro

Para Elena Rose, quien vive un ascenso notable en la escena latina, este gesto simboliza algo más que cortesía: es la aprobación directa de uno de los artistas más influyentes del continente.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube