Asesinan a cirujano venezolano durante intento de robo: detalles del crimen de Juan José Tuarez

Un cirujano venezolano, oriundo de Zaraza, estado Guárico, fue asesinado tras ser víctima de un brutal intento de robo en el distrito de Breña, Lima, Perú.

Según se pudo conocer, la tragedia ocurrió durante la noche del pasado 14 de noviembre cuando fueron interceptados por delincuentes.

La víctima respondía al nombre de Juan José Tuarez.

Brutal asalto acaba con la vida de médico venezolano en Perú

De acuerdo con el testimonio de Gabriela Guerra, cuñada de la víctima, Juan José y su pareja habían salido a comprar un vino para la celebración de su cumpleaños alrededor de las 11:40 p.m. y los asaltantes los abordaron, reseñó en sus redes sociales la cuenta en Instagram, Venezolanos en Perú.

El relato de Guerra precisó que la pareja no opuso resistencia y lo único que llevaban era el celular del cirujano. Sin embargo, cuando Juan José alzó los brazos, los delincuentes dispararon.

"Le dispararon. A los dos, tan solo que con mi familiar el arma se encasquilló y no salió la bala. Pero él tuvo un tiro mortal y murió a las 6:00 de la mañana", detalló.

La muerte de Juan José Tuarez desencadenó una ola de indignación y dolor en la diáspora venezolana en Perú:

Ante ello, la comunidad migrante y los colegas exigen a las autoridades peruanas una investigación rápida y la captura de los responsables.

Tuarez era egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG) en San Juan de los Morros.

El Dr. Juan José Tuarez ejercía la Medicina Estética y Anti-Aging.

