Capturan al responsable de la muerte de una mujer en Caracas: le propinó varias puñaladas a la víctima

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a Jaikler José Pinto Suárez (32) por el feminicidio de Solmaira Del Carmen Pérez Ríos (30).

Así lo dio a conocer el director del organismo de seguridad, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, donde precisó que la detención se llevó a cabo en las instalaciones del el Hospital Dr. José María Vargas, en Caracas.

La mujer ingresó al mencionado centro de salud gravemente herida y proveniente de La Florida, Barrio Nuevo Chapellin, parroquia El Recreo, municipio Libertador, tras ser salvajemente agredida por el hombre y causándole la muerte.

La detención fue posible al determinar por medio de las investigaciones, “que el día del hecho, el hombre había sostenido una fuerte discusión con la víctima, motivado que no aceptaba el fin de la relación sentimental, confrontación que se tornó acalorada, procediendo el hombre en abalanzarse sobre Solmaira y, propinarle múltiples heridas con un arma blanca”.

Jaikler José Pinto Suárez fue puesto a la orden del Ministerio Público.