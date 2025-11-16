Tragedia: una panadera muere estrangulada con su propia bufanda

Suscríbete a nuestros canales

Zoe Letsiou, una panadera de 49 años, murió estrangulada en su propio negocio en la ciudad de Larissa, Grecia, después de que la bufanda que llevaba puesta se enredara en los rodillos de una máquina de hacer pan.

Según Daily Express, los servicios de emergencia acudieron al comercio luego de que un cliente notara su ausencia. Al llegar, los paramédicos intentaron reanimarla, pero finalmente fue declarada muerta en el lugar, refiere TN.

El suceso ocurrió en la mañana del pasado jueves, cuando, de acuedo con las primeras versiones, la prenda se enganchó en los rodillos de la máquina y se tensó alrededor de su cuello mientras el equipo seguía en funcionamiento.

“Según su cuñado, la mujer había terminado la producción y estaba limpiando la máquina”, declaró un panadero vecino a ANT1.

El mismo testigo agregó: “Llevaba una bufanda que, al arrancar la máquina, se enganchó en los rodillos y se convirtió en una soga, y la bufanda alrededor de su cuello la estranguló”

Las autoridades locales no brindaron por el momento más detalles sobre la investigación y según medios locales las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas del trágico incidente.