¡Terror en La Guaira! Vecinos hallan extremidades humanas dispersas en Catia La Mar

En las últimas horas, un inquietante descubrimiento conmocionó a los vecinos del sector Puerto Viejo de Catia La Mar, estado La Guaira.

Ciudadanos habrían alertado a las autoridades sobre el hallazgo de presuntas extremidades inferiores humanas, reseñó el portal informativo Desde La Guiara.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron al sitio y dieron inicio a las pesquisas.

¿Cómo ocurrió el descubrimiento?

De acuerdo con el medio local, un primer segmento de una pierna fue encontrado por vecinos en las cercanías del restaurante Brisas del Mar.

Poco después, a una distancia de aproximadamente 300 metros del punto inicial, se ubicó la segunda extremidad, junto a la cancha de bolas criollas de la zona.

Los restos serán sometidos a análisis forenses para determinar la identidad de la víctima.

Fuentes extraoficiales presumen que los restos encontrados corresponden a una persona de sexo masculino.

Puerto Viejo de Catia La Mar es una zona costera con alta afluencia de personas y comercios, por lo que el hallazgo genera gran conmoción.

Sucesos violentos recientes en Catia La Mar

En los últimos meses, la parroquia Catia La Mar ha sido escenario de diversos crímenes, entre los que figuran:

Femicidio por celos (agosto 2025): Funcionarios del Cicpc detuvieron a un hombre de 43 años en el sector La Lucha, Catia La Mar, como presunto responsable del femicidio de su expareja sentimental, a quien asesinó de un disparo en la cabeza.

