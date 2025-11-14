Violento asesinato de hombre transgénero: Cicpc investiga el crimen de Francisco Herrera

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 49 años de edad, integrante de la comunidad LGBT, murió tras sufrir un violento ataque.

La víctima, quien quedó identificada como Francisco Herrera, perdió la vida tras recibir una brutal golpiza, durante la cual también fue atacado a puñaladas.

Herrera, quien era conocido como “La Tite”, fue asesinado en horas de la noche de este miércoles, 12 de noviembre. De acuerdo con los reportes del caso, habría sido interceptado por varios hombres en el sector Bella Vista, Caicara de Maturín, en el estado Monagas.

Asesinan a miembro de la comunidad LGBT

Se pudo conocer que poco antes del incidente, el agredido, quien pertenecía a la comunidad sexodiversa, estuvo en un compartir con varias amistades en un local nocturno, pero se retiró a media velada para ir a su domicilio. Mientras caminaba de regreso a su vivienda, fue abordado por los agresores.

Herrera recibió una fuerte golpiza y también varias puñaladas, las cuales lo dejaron agonizante en plena vía pública.

Hasta el momento, las autoridades policiales de esa región desconocen los motivos del ataque y el paradero de los asesinos.

Francisco Herrera era apodado "La Tite"; de acuerdo con la información del portal Crónica Col, es la segunda persona perteneciente a la comunidad LGBT del municipio Cedeño que es asesinada en lo que va de año.

La segunda víctima en lo que va de año

La primera víctima fue asesinada el pasado 6 de septiembre, y quedó identificada como Kenner Arasme, de 29 años de edad, conocido como "La Churris".

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

El cuerpo de Herrera fue trasladado a la morgue del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar (Humnt), de la ciudad de Maturín.

