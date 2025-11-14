La acusaron de terrorismo tras abandonar a su hija en una gasolinera: el caso de una madre enfurecida

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer resultó detenida como sospechosa por abandonar a su hija en una gasolinera, tras una discusión durante la cual amenazó de muerte a la menor de edad.

La implicada responde al nombre de Toni Marie Barrett, residente en New Rochelle (Nueva York), quien dejó a su hija de 13 años en una gasolinera de Pensilvania, informó la policía local.

El incidente ocurrió la durante la madrugada del pasado domingo en un restaurante Turkey Hill, en Tannersville, Pocono Township.

La acusan de amenazas terroristas

La adolescente fue rescatada a salvo tras el altercado, mientras que la madre enfrenta varios cargos, entre los que figuran el de poner en peligro el bienestar de un menor y amenazas terroristas, informó ABC News.

La policía informó que la madre, de 42 años de edad, conducía de regreso a Nueva York con su hija, cuando repentinamente se detuvieron en una gasolinera cerrada para pedir indicaciones con el GPS.

Aparentemente. Las dos discutieron en el sitio y, según las autoridades, Barrett amenazó con apuñalar a su hija y luego se marchó. Abandonó a la menor de edad en la gasolinera cerrada.

Luego, Barrett condujo hasta una gasolinera en Effort, donde permaneció hasta que la policía la contactó poco después de las 5:00 de la madrugada, publicó Daily News.

Tras ser interrogada por la policía, la madre admitió no haber denunciado la desaparición de la niña ni haber intentado buscarla. La jovencita fue encontrada sana y salva, y su madre fue arrestada.

Ley de Refugio seguro en Nueva York

El caso recordó al de una madre de 30 años, quien fue arrestada como sospechosa de haber abandonado a su hija recién nacida en un andén del Metro de Nueva York en Midtown Manhattan.

Al respecto, las autoridades constantemente recuerdan a los ciudadanos que Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut tienen una ley de refugio seguro, que permite a los padres renunciar a un infante de hasta 30 días de nacido, de forma anónima y sin cuestionamiento en hospitales, estaciones de policía o de bomberos y otros espacios designados.

También pueden dejar a los menores de edad con alguien y notificar inmediatamente a las autoridades sobre la ubicación del bebé.

La ley, conocida como Ley Safe Haven, permite a los padres entregar voluntariamente a un bebé de hasta 30 días en espacios designados, sin necesidad de revelar su identidad.

El objetivo es evitar que los infantes sean puestos en riesgo o abandonados en lugares peligrosos, salvaguardando tanto su vida como la de los padres que tomen esta decisión.

Promulgada en el año 2000 y modificada en 2010, la Ley Safe Haven protege a los padres que entregan de forma segura a un bebé, eximiéndolos de cualquier responsabilidad penal.

Inicialmente, la ley otorgaba un plazo de cinco días después del nacimiento, pero la enmienda extendió el tiempo a los primeros 30 días de vida del niño.

El Departamento de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York aclara que no se requiere documentación ni identificación. La entrega puede realizarse en hospitales, estaciones de policía o cuarteles de bomberos con personal disponible.

El único requisito es que el bebé se encuentre a salvo y que quien lo entregue no abandone el lugar sin asegurarse de que el menor quede bajo custodia de un adulto autorizado. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

