Detenidos por falsificar documentos para cobrar bonos del Sistema Patria de beneficiarios fallecidos

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron a los hermanos Luis Alfredo Rojas Vargas (44) y Juan Rafael Rojas Vargas (38), dedicados a la falsificación masiva de documentos y trámites fraudulentos que afectaban plataformas clave del Estado venezolano, incluyendo el Sistema Patria.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió los detalles del arresto.

El modus operandi y las víctimas que descubrió el Cicpc

Rico precisó que los delincuentes utilizaban sus conocimientos digitales para lucrarse ilícitamente, ofreciendo servicios falsos para obtener usuarios y claves del Sistema Patria, Saime y Seniat.

Las pesquisas de la policía científica determinaron que los hermanos Rojas Vargas tomaban en su mayoría identidades de personas de la tercera edad, incluso de personas fallecidas, para cobrar comisiones y gestionar trámites fraudulentos en perjuicio del patrimonio estatal.

La gestoría ilegal cubría una amplia gama de documentos falsificados, incluyendo: Activación fraudulenta de huellas para gasolina subsidiada, licencias de conducir y certificados de vehículos, falsificación de cédulas, RIF y certificados de salud mental (utilizando la identidad de una psicóloga real).

El director del Cicpc indicó que funcionarios de la Delegación Municipal Aragua de Barcelona lograron la detención en la parroquia El Chaparro, estado Anzoátegui.

Los aprehendidos y las evidencias quedaron a la orden del Ministerio Público (MP).

¿Cómo denunciar cobros por asignar bonos de Patria y a quiénes los reciben?

Se debe ingresar a la pestaña del perfil. Revisar la columna desplegada a la derecha y seleccionar bloqueos y denuncias. Si va a denunciar, hay que dar clic en “denuncias”; luego debe colocar la cédula, RIF, teléfono o correo electrónico de la persona. Después, seleccionar el motivo: cobra por entregar beneficios, estafa a personas en el uso de la plataforma y recibe un beneficio que no le corresponde. Finalmente, dar clic en “denunciar”.

