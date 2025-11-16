¡Tragedia en Monagas! Joven reina fallece detrás de una tarima durante feria: esto ocurrió

Suscríbete a nuestros canales

Un trágico accidente conmocionó al municipio Caripe del estado Monagas el pasado sábado, 15 de noviembre.

A través de su cuenta de Instagram, La Prensa Monagas y medios locales, informaron del fallecimiento de Marialex Reyes, la joven que había sido elegida como Reina del Carnaval de la localidad.

El suceso ocurrió durante la madrugada, cuando un accidente vial le arrebató la vida a la joven.

¿Qué ocurrió durante el accidente?

El trágico hecho tuvo lugar en una avenida ubicada justo detrás de la tarima principal que se utilizó para las presentaciones musicales de la Expo Flor y Café

De acuerdo con los primeros testimonios recabados, Marialex Reyes se desplazaba en una moto, cuando impactó de forma violenta contra las barreras de contención que estaban instaladas para restringir el paso de vehículos en ese tramo de la vía.

¿Qué han dicho las autoridades?

Los vecinos de la comunidad expresaron su dolor ante la sensible e inesperada perdida. Por su parte, los cuerpos de seguridad y las autoridades competentes iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas exactas que llevaron a este fatal accidente.

Otros accidentes recientes

El pasado viernes, 14 de noviembre, en el sector Taborda Vieja de Puerto Cabello, un joven de 16 años resultó gravemente herido de bala en el cuello.

El suceso se originó en un autolavado mientras el adolescente, que trabajaba limpiando el interior de un automóvil, encontró un arma de fuego.

El reporte oficial de la Policía Municipal de El Palito indicó que el hecho ocurrió al manipular el arma de forma inesperada, provocando que esta se accionara y le causara una herida de gravedad.

Tras el incidente, el encargado del autolavado actuó para socorrer al menor, trasladándolo al Hospital Adolfo Prince Lara.

Dada la seriedad de la lesión, el personal médico optó por intubar al paciente y posteriormente se coordinó su traslado a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) en Valencia, utilizando una unidad de emergencia del servicio 0800Bigote.

Hasta el momento, la condición del adolescente permanece bajo pronóstico reservado mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

