Mujer elaboraba y vendía pornografía infantil de sus hijas por $10: un familiar alertó al Cicpc

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la detención de Ingrid Yulieth Contreras Contreras (27), quien elaboraba y comercializaba material de pornografía infantil con sus propias hijas, de 8 y 11 años de edad.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió los detalles del arresto.

Mujer elaboraba y vendía pornografía infantil de sus hijas por $10

Rico precisó que el arresto lo efectuaron agentes de la Delegación Municipal La Fría en Coloncito, estado Táchira.

La investigación se activó tras la alerta de un familiar de las víctimas que reside en Colombia y obtuvo el material gráfico.

Ante ello, contactó a las autoridades venezolanas. El video muestra a las niñas desprovistas de ropa, siguiendo instrucciones de la madre durante la filmación.

Las pesquisas de la Cicpc determinaron que Contreras se dedicaba a la elaboración y comercialización de este contenido, vendiéndolo entre $10 y $50 dólares, obteniendo un lucro económico en perjuicio de las menores.

El director del Cicpc informó que en articulación con los órganos competentes, realizaron los trámites para salvaguardar a las niñas, quienes quedaron a disposición del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (CPNNA).

Además, durante el procedimiento los funcionarios incautaron un teléfono celular que será sometido a experticias especiales para extraer su contenido y ubicar más material de interés criminalístico.

El caso quedó remitido a la orden del Ministerio Público.

