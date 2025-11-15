Cicpc detiene a hombre que degolló a joven manicurista: detalles del móvil

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron resolver el asesinato de una manicurista, ocurrido en el estado Barinas.

De acuerdo con el director del Cicpc, Douglas Rico, la víctima identificada como Adriana Peroza Soto, de 26 años, mantenía una relación con el presunto homicida.

Tras una investigación, los miembros de la Delegación Municipal Barinas capturaron a José Rafael Balza, de 55 años, acusado de cometer el crimen, en la localidad de Obispo.

¿Cuál fue el motivo del asesinato?

Según las primeras averiguaciones, Balza abordó a Luzdarys mientras ella se encontraba realizando un servicio de manicura.

El encuentro escaló a una fuerte discusión. En un momento de rabia, el hombre sacó un arma blanca y le propinó una herida mortal en el cuello.

Se determinó que la víctima mantenía una relación de tipo ocasional con Balza, quien le entregó dinero varias veces para ayudarla con sus gastos.

No obstante, Luzdarys le había notificado recientemente su decisión de terminar el romance. En respuesta, el agresor le exigió la devolución de una parte del dinero. La joven le dijo que no lo tenía, desatando la violenta reacción que condujo al ataque.

¿Qué más se conoce sobre el crimen?

Tras ser atacada, Luzdarys intentó defenderse y pedir auxilio, pero se desplomó a escasos metros del lugar.

La joven fue trasladada a un centro de salud cercano, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de la herida.

Douglas Rico informó que el caso se encuentra en manos del Ministerio Público.

