Lo buscaban por un delito violento: así sorprendieron a un venezolano en un paso fronterizo

Un hombre venezolano, quien estaba prófugo de la justicia, fue capturado por las autoridades cuando intentaba escapar por un paso fronterizo.

El sospechoso que intentó huir a través de la región de La Araucanía, en Chile, sin esperar que los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), lo reconocerían.

Según información del medio local Radio Bío Bío, el hecho ocurrió mientras detectives del Departamento de Migraciones de la PDI desarrollaban labores en el Complejo Fronterizo Liucura.

Buscaban al venezolano por un operativo violento

Durante el operativo, detectaron que el hombre extranjero, quien intentaba salir de territorio para evadir a las autoridades, mantenía una orden de arresto vigente.

Debido a su condición de solicitado, las autoridades lo detuvieron y se le denegó la salida.

Se pudo conocer que, en la orden de arresto, se le atribuyó el delito de lesiones leves. La misma fue emitida por el Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago (región Metropolitana de la capital chilena).

A lo anterior se le sumó la denuncia administrativa del Servicio Nacional de Migraciones por ingreso irregular al país.

El ciudadano venezolano quedó a disposición del tribunal correspondiente para su debida audiencia de control de detención.

Saltó desde un tercer piso para escapar

En un hecho aislado, un hombre venezolano resultó detenido tras varias horas de seguimiento por parte de las autoridades, como sospechoso por el atentado contra un funcionario de policía.

De acuerdo con los reportes, agentes de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, de la Policía Nacional del Perú, lograron capturar en el asentamiento humano de Integración, en Chorrillos, al ciudadano venezolano Jeison Adrián Flores Piña, alias “Pito”.

Flores es señalado como presunto responsable del tiroteo contra el suboficial de tercera, Kay Franco Villata, miembro del Grupo Terna del Escuadrón Verde.

Las imágenes registradas por la Policía revelaron que, al verse acorralado, el implicado decidió saltar desde el tercer piso de una vivienda para escapar. Sin embargo, terminó por caer sobre una cama donde dormía una bebé de un año.

Flores Piña resultó con fracturas múltiples producto de la caída y fue auxiliado por los agentes.

Durante el registro de la vivienda del sospechoso, se hallaron 19 proyectiles y el casco que habría utilizado durante el ataque, evidencias que lo vincularon con el atentado.

