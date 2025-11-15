Investigación canónica: sacerdote es apartado de sus oficios por presunto abuso a una menor de 12 años

Suscríbete a nuestros canales

La Diócesis de San Cristóbal ha anunciado el apartamiento inmediato de un sacerdote del municipio Ayacucho de sus oficios eclesiásticos.

La decisión se tomó tras recibir la notificación oficial de las autoridades sobre una grave denuncia por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años.

Protocolo Canónico

La institución eclesiástica emitió un comunicado oficial confirmando la apertura de una investigación interna y su compromiso con el esclarecimiento de los hechos.

El sacerdote fue apartado de su oficio eclesiástico de inmediato al conocerse la denuncia.

La Diócesis inició una investigación canónica paralela al proceso civil.

La institución aseguró estar prestando "la debida colaboración con las autoridades", confiando en que la justicia esclarecerá la verdad con respeto a la dignidad y los derechos de todas las partes.

La Diócesis expresó: "Como Iglesia, pedimos perdón por el sufrimiento causado y asumimos la responsabilidad con humildad y firme determinación". Además, se comprometió a ofrecer apoyo psicológico, pastoral y jurídico a la familia de la menor afectada.

Denuncia Presentada

El caso se originó a partir de la denuncia formal presentada por la madre de la niña ante las autoridades competentes.

La madre relató al Diario La Nación que descubrió la situación al revisar el teléfono de la menor, hallando "mensajes comprometedores" enviados por el sacerdote.

Según el testimonio, el religioso habría "mantenido bajo amenaza a la niña y abusado de ella en reiteradas oportunidades".

La madre acudió de inmediato a las autoridades, que actualmente llevan adelante la investigación civil y penal.

La Diócesis pidió a los fieles acompañar la situación con oración y discernimiento, esperando que el Evangelio guíe hacia "la verdad que sana, la justicia que repara y transforma, y la misericordia que reconcilia".

