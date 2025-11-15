La vida de lujo de los Carrillo en Florida: así quedó al descubierto la red de fraudes de la familia venezolana

Suscríbete a nuestros canales

La vida de lujos y derroches que presumían los integrantes de la familia de Norman Carrillo fueron uno de los detalles que los vincularon con la red de fraudes contra aseguradoras que cometieron en la ciudad de Orlando, en Florida (EEUU).

La familia venezolana se encuentra en la mira de la justicia estadounidense, por su vinculación con varias estafas contra compañías de seguros. Las investigaciones llevaron a las autoridades a la captura del ciudadano Norman Carrillo Jr.

El caso captó la atención de la comunidad de Orlando, debido al estilo de vida que compartían Carrillo y su esposa, Silvia Morillo, en las redes sociales.

A través de sus cuentas en las redes, Morillo presumía de poseer vehículos de alta gama, joyas costosas y propiedades, las cuales, según acusaciones, serían el resultado de las actividades ilícitas de la red liderada por Norman Carrillo y sus hijos.

Sobre el estilo de vida de Silvia Morillo, se conoció que posee una colección de carros de lujo, la cual incluye marcas reconocidas por su exclusividad y precios elevados.

Además, su afición por las joyas de alta gama generó controversia, luego de que se le viera frecuentemente con piezas que superan el valor de lo que muchos consideran un ingreso “normal”.

Asimismo, los denunciantes señalaron que Morillo posee varias propiedades en áreas exclusivas, lo que plantea preguntas sobre la fuente de sus ingresos.

En las redes sociales circuló un video en el cual se puede observar a Carrillo compartir en una fiesta con botellas de licor de alto costo.

El esquema de estafas de los Carrillo

De acuerdo con la información conocida del caso, la familia Carrillo, originaria de Maracaibo, estado Zulia, se apoderó de una fortuna ilegal por medio de estafas contra compañías de seguros en Estados Unidos. Al parecer, operaban con pólizas de Medicaid y Obamacare.

Se pudo conocer que, tras la captura de Carrillo, el resto de la familia planearía escapar hacia su ciudad natal.

Presuntas víctimas de las estafas denunciaron la apropiación indebida de fondos y el fraude sistemático realizado por la familia, el cual llevó a que fueran considerados como una organización criminal.

El esquema ilícito afectó a decenas de personas y, muchas de ellas, quedaron en situaciones financieras precarias. Las denuncias ciudadanas de comenzaron a acumularse en redes y entidades de gobierno.

Norman Carrillo y su familia han sido acusados de perpetrar una serie de estafas que han perjudicado a numerosas personas en la comunidad. Las denuncias indicaron que la familia está involucrada en actividades fraudulentas que van desde la apropiación indebida de fondos hasta la manipulación de inversiones.

Así operaba la familia venezolana en EEUU

El modus operandi de lo Carrillo incluiría la emisión de pólizas de vida a personas que luego, “misteriosamente, fallecen”, indicó el medio digital Crónicave.

De acuerdo con el reporte, los beneficiarios serían personas relacionadas con la red, quienes cobraban la póliza, de hasta 200 mil dólares cada una. Posteriormente, estas entregaban el dinero a los Carrillo, a cambio de un porcentaje del monto.

Asimismo, se indicó que también se tramitaron reclamos falsos de contra reembolso. De esta manera lograban apoderarse del dinero mediante la falsificación de documentos.

Por otra parte, se acusó que la familia utilizaba un comercio de carnes conocido como “Q’Kenan Steakhouse”, como fachada para “legitimar” los millones de dólares obtenidos del fraude. El negocio, que opera en Orlando, fue fundado por Norman Carrillo padre.

