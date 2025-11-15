Motorizado cae a las riberas del río Guaire este 15 de noviembre: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 15 de noviembre, se reportó un lamentable hecho cuando un motorizado identificado extraoficialmente como Maiwell Joan Herrera Navas (35) sufrió un aparatoso accidente de tránsito y falleció tras caer a las riberas del río Guaire.

El siniestro se registró en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro a la altura de la bomba Texaco, sentido Caricuao.

Según se conoció, el suceso fue reportado aproximadamente a las 9:15 a.m., de acuerdo con la información difundida de la cuenta Caricuao en Positivo en su Instagram.

Detalles del accidente y operativo

Aparentemente, Herrera Navas habría derrapado y, acto seguido, cayó a las riberas del río Guaire.

Tras el accidente, al sitio acudieron comisiones de la Brigada de Acción Preventiva y el Grupo de Rescate de Operaciones Especiales Caricuao (GROEC), junto con unidades de Vías Rápidas, realizando las labores de recuperación del cuerpo.

De igual modo, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) adelantan las pesquisas.

En el lugar también estuvieron presentes personal del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses (Senamecf) para realizar el levantamiento del cadáver.

Además, se informó que el operativo y la presencia de las comisiones en la vía generaron una fuerte congestión vehicular en la zona.

También visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube