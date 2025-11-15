¡Aterrador! Hombre tardó 10 años en descubrir que su esposa lo envenenaba

Suscríbete a nuestros canales

La dramática revelación de un elaborado fraude y un intento de asesinato ha capturado la atención pública, exponiendo la doble vida de una mujer que pasó una década sistemáticamente engañando y envenenaba a su marido.

El conductor de autobús de Yorkshire, en Gran Bretaña, John Mook, conoció el devastador alcance de la traición de su exesposa, Heather Templeton, una estafadora profesional con un pasado criminal oculto, como se detalló en un reciente episodio del documental How To Kill Your Husband de Channel 5, refiere Clarín.

Estafas Millonarias y Antecedentes Ocultos

El calvario de Mook comenzó poco después de casarse con Templeton en 1997. A pesar de que ella mencionó haber estado brevemente en prisión por una supuesta disputa, Mook nunca indagó más a fondo sobre el historial de su esposa, a quien describía como atractiva y competente.

La investigación posterior a su arresto descubrió que Templeton no solo había contraído tres matrimonios anteriores, sino que había estafado a sus parejas y amigos por un monto estimado de 6.5 millones de dólares, además de tener una condena previa de tres años por fraude.

Esta información resultaría importante para que su familia finalmente convenciera a Mook de la verdad.

El Metódico Envenenamiento y Robo

El fraude de Templeton se extendió al ámbito familiar y financiero de Mook. La estafadora desvió más de 50.000 dólares de la madre de su esposo, Freda, mediante el uso de una llamada telefónica falsa y una suplantación de identidad en el banco.

Paralelamente a la manipulación financiera, comenzó el lento y deliberado ataque a la salud de su marido.

En un período de meses, Templeton mezclaba ansiolíticos, antidepresivos y pequeñas dosis de veneno para ratas en las comidas caseras de Mook.

Esta táctica no solo buscaba debilitarlo, sino también mantenerlo desorientado y maleable cada vez que él cuestionaba la situación económica del hogar.

La Intervención Oportuna y el Arresto

El plan de Templeton alcanzó un punto crítico en enero de 2007, cuando un Mook ya sesentón se desplomó inconsciente después de una dosis más alta.

En el hospital, los médicos revelaron que estuvo "a una pastilla de la muerte". La intervención providencial de sus hijas fue importante para desvelar el engaño.

Una de ellas, Tracey, vio a Templeton intentando darle más pastillas en el hospital, y al confrontar a las enfermeras, confirmó que no eran parte del tratamiento.

Esto llevó a una de sus hermanas, Helen, a presentar la denuncia policial que inició la investigación.

Sentencia por Envenenaba Remolacha y Fraude

Templeton simuló un intento de suicidio al ser confrontada por la policía en su casa, pero fue arrestada inmediatamente.

En 2008, un tribunal la declaró culpable de dos cargos de envenenamiento con intención de poner en peligro la vida y de fraude. Recibió una sentencia indeterminada sin posibilidad de libertad condicional durante al menos cinco años.

A pesar de la condena, la exesposa de Mook mantuvo sus tácticas de manipulación desde la prisión, haciendo llamadas y enviando cartas, lo que mantuvo a su exmarido en un ciclo de confusión y sentimientos encontrados durante casi una década más.

Mook, ahora de 77 años, finalmente solicitó el divorcio después de que su familia reuniera todas las pruebas del pasado criminal de Templeton, forzándolo a confrontar la realidad.

Actualmente disfruta de una nueva relación y del tiempo con sus nietos. La hipótesis principal de los investigadores es que Templeton escondió gran parte de los 6.5 millones de dólares estafados en el extranjero, haciendo importante la prevención en casos de estafa de romance, dado que las quejas por fraude financiero en el Reino Unido alcanzaron su pico máximo en el segundo trimestre de 2024, según datos recientes del organismo regulador financiero (FOS).