Sujeto agrede a su propia madre en Caracas: estos fueron sus insólitos motivos

Un hombre fue detenido en Caracas por las autoridades policiales tras agredir violentamente a su madre de 73 años de edad.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó sobre la detención del sujeto y brindó detalles del caso.

Hijo agrede a su propia madre en Caracas

A través de su cuenta en Instagram, Rico aseguró que se trata del hombre identificado como Jinmi Rene Aguilar Lozada de 41 años, quien agredió a su madre septuagenaria.

Asimismo, indica que la captura del hombre se llevó a cabo tras intensas pesquisas de la División de Investigaciones de Delitos Contra la Mujer, Niño, Niña y Adolescente.

Violencia familiar

Respecto a los motivos del lamentable ataque, Rico indicó que luego de investigar a fondo, se logró determinar que Aguilar hurtó a su madre diversas pertenencias para comprar sustancias psicotrópicas.

Cuando la madre le reclamó por el hurto, Aguilar se llenó de ira y se abalanzó sobre ella, momento en que la agredió físicamente.

Luego de la detención del sujeto, las autoridades lo verificaron en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), donde mostró los registros previos de hurto genérico común, hurto calificado y hurto agravado.

Finalmente, el director del Cicpc aseguró que Jinmi Aguilar se encuentra a disposición del Ministerio Público.

