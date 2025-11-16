Cicpc detiene a cadete: joven de 19 años arrojó a su recién nacido a la basura

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a una cadete que arrojó a su recién nacida a la basura.

La estudiante de 19 años sería miembro del Centro de Formación de Tropas Profesionales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), extensión Corumbos, reveló Yaracuy Al Día.

Cicpc detiene a cadete

De acuerdo con el medio local, la joven enfrenta cargos por presunto infanticidio en el municipio Nirgua, estado Yaracuy.

El reporte refiere que la detenida habría dado a luz en el comando militar y lanzó al neonato a la basura.

La información extraoficial indica que la joven ocultó el parto, informando inicialmente un dolor menstrual.

Sin embargo, dio a luz a un bebé de sexo masculino con más de 35 semanas de gestación en el baño del comando.

Seguidamente, la joven habría lanzado al bebé a la papelera y, posteriormente, al basurero principal del lugar.

No obstante, compañeras de la cadete que se percataron del hecho rescataron al neonato del basurero, pero ella se los arrancó y lo volvió a arrojar a los desechos.

En medio de la situación, un superior del organismo militar se percató y ordenó el traslado del lactante como de la madre al Hospital Padre Oliveros de Nirgua.

Lamentablemente, el neonato ingresó al centro de salud sin signos vitales.

Galenos del hospital que atendieron la emergencia notificaron a la Delegación Municipal Nirgua, cuyos funcionarios iniciaron la investigación.

La estudiante quedó detenida y puesta a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público del estado Yaracuy.

También visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube