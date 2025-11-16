Alarmante cifra de delincuentes sexuales residentes de NY: laguna legal les permite residir cerca de escuelas

Suscríbete a nuestros canales

Cerca de 6.000 delincuentes sexuales viven en la ciudad de Nueva York (EEUU). En esa zona, una laguna legal permite a quienes han sido salido de la cárcel habitar en áreas próximas a escuelas y parques infantiles.

De acuerdo con la investigación de New York Post, un total de 5.750 delincuentes sexuales de nivel 2 y 3 (vinculados con delitos sexuales) habitan en los cinco distritos neoyorquinos, según un análisis del registro estatal actualizado diariamente.

Los delincuentes sexuales de nivel 1, considerados como los menos propensos a reincidir, no aparecen en el registro público estatal. Sin embargo, para el 1 de octubre de 2025, había 2.849 de ellos en los cinco distritos, según los últimos datos de la División de Servicios de Justicia Penal del estado Nueva York.

Delincuentes sexuales habitan en barrios de Nueva York

Uno de los casos más llamativos es el de Paul Brown, delincuente sexual de nivel 3, la clasificación más grave por su probabilidad de reincidencia. El hombre cumplió siete años de prisión por intentar abusar de una niña en Brownsville (Brooklyn).

Brown fue liberado en noviembre de 2009 y volvió a estar bajo custodia dos veces más, ese mismo año y 2012, por violaciones desconocidas.

Una laguna legal en la ley estatal, la cual prohíbe a los depredadores sexuales vivir a menos de 300 metros de parques infantiles y escuelas, pero sólo mientras estén en libertad condicional o bajo palabra, permitiría que Brown resida a 137 metros del parque infantil Edenwald y a 228 metros de la Escuela Pública 112, en el barrio de Wakefield, en El Bronx.

La misma laguna legal permite a Víctor Guardiola, otro delincuente de nivel 3, residir a 182 metros del parque infantil Martin Luther King Jr. en East New York.

Guardiola fue condenado en 2010 por abusar sexualmente de su nieta de 10 años, y por abusar de otra niña de la misma edad en 1989.

Las cinco áreas con la mayor concentración de delincuentes sexuales de nivel 2 y 3 en la ciudad de Nueva York son:

- Ward’s Island y parte de East Harlem: albergan a 459 delincuentes sexuales. La mayoría se encuentra en centros psiquiátricos y albergues para hombres en Ward’s Island.

- Wakefield: tiene 136 delincuentes. Al menos 55 de estos residen en Project Renewal Ana’s Place, un albergue de 108 camas para hombres con enfermedades mentales.

-East New York en Brooklyn: alberga a 135 delincuentes.

-Belmont, Mt. Hope y Tremont en El Bronx: suma 129 delincuentes.

-East New York y Cyprus Hills en Brooklyn: alberga a 128 delincuentes.

Prevención de delitos sexuales

En 2006, el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales, publicó El Diario NY.

Algunos casos suceden dentro del hogar de la víctima: la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año.

