Detienen a sujeto por robar en un colegio de Caracas: funcionarios recuperaron parte de los equipos sustraídos

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Wilfran Alejandro Urbina Triana (21), por robar equipos de una unidad educativa ubicada en la parroquia El Recreo, Caracas.

La información la dió a conocer el director del organismo de seguridad, Douglas Rico, en su cuenta en Instagram.

"El proceso de investigación determinó que dicho criminal, ingresó en horas de la mañana al plantel donde mediante destrezas sustrajo diversos equipos, perjudicando el funcionamiento de la casa de estudio y a los niños que cursan estudios en el lugar", indicó.

Al sujeto lo detuvieron en la avenida Andrés Bello, segunda transversal de Guaicaipuro, parroquia El Recreo, donde los funcionarios recuperaron parte de lo que Urbina sustrajo de la institución educativa.

Además, confirmaron a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), que el hombre posee registros por ultraje al funcionario público y homicidio calificado.

Wilfran Alejandro Urbina Triana quedó a la orden del Ministerio Público.