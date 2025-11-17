Hallan sin vida al adolescente que estaba desaparecido en Bolívar: Cicpc comienza interrogatorios

Suscríbete a nuestros canales

La familia del adolescente Josué Mata, de 16 años, recibió la peor noticia de sus vidas, luego de que este domingo 16 de noviembre, el muchacho fuera hallado sin vida en las adyacencias de la Escuela Fe y Alegría del sector Core 8 de Ciudad Guayana, estado Bolívar.

La víctima, quien era estudiante de bachillerato y karateca, se encontraba desaparecido desde el pasado 9 de noviembre, cuando salió de casa de su hermana, en la manzana 99 del sector Core 8, hacia la vivienda donde reside en la misma calle con su padre y su abuela, pero nunca llegó.

Tras la identificación del cadáver hallado, el padre del joven confirmó la información: “Le damos gracias a todos por su amor y apoyo, por acompañarnos en la búsqueda de Josué Mata. Los cuerpos de seguridad nos han dado la mala noticia, el cuerpo que se encontró es de Josué Mata”, publicó en su estado de WhatsApp.

Víctima

CICPC ya inició las investigaciones

Medios regionales del estado Bolívar, detallaron que el cuerpo del menor evidenció una herida por arma de fuego en la espalda.

Uno de los detenidos es un compañero de la víctima a quien le incautaron la bicicleta de Mata, por lo que sospechan que tendría alguna relación con el crimen, junto a otros muchachos, los cuales están siendo investigados por el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas.

Se espera que las autoridades esclarezcan el caso en los próximos días. Familiares, vecinos y amigos de Josué esperan que se haga justicia por este dantesco crimen.

