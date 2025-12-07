Domingo de LVBP: los cuatro juegos para este 7 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 7 de diciembre marcará el cierre de otra semana intensa en la LVBP, con una cartelera de cuatro compromisos que podrían ser cruciales en la lucha por las clasificaciones.

Juegos programados para este 7 de diciembre

La acción comenzará temprano con dos duelos simultáneos a la hora del almuerzo, seguidos por dos choques en la tarde y noche:

01:00 p.m.: Navegantes del Magallanes vs. Caribes de Anzoátegui

01:00 p.m.: Leones del Caracas vs. Bravos de Margarita

05:00 p.m.: Tiburones de La Guaira vs. Tigres de Aragua

07:00 p.m.: Águilas del Zulia vs. Cardenales de Lara

Con la doble jornada que arranca a la 1:00 p.m. y los juegos de la tarde-noche, este domingo 7 de diciembre la LVBP pondrá el punto final a la semana con encuentros que tienen gran peso en la tabla de posiciones. Las victorias en estos cuatro compromisos serán determinantes para que los equipos ajusten sus estrategias y aspiren a mejorar su ubicación de cara a la recta final de la temporada regular, manteniendo viva la lucha por los puestos de clasificación.

