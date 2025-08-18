¡Tragedia en Florida! Un indocumentado provoca accidente con fatal desenlace: esta es la causa del siniestro

Suscríbete a nuestros canales

Harjinger Singh, un conductor de camión, causó un accidente mortal que mató a tres personas en la autopista de peaje Turnpike de Florida. Las autoridades de Fort Pierce, en el condado de St. Lucie, arrestaron a Singh y le presentaron cargos por homicidio vehicular.

Según el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos de Motor de Florida (FLHSMV), Singh, un ciudadano extranjero, realizó una vuelta en U ilegal en un área de acceso restringido en el kilómetro 170 de la autopista el pasado 12 de agosto.

Esta peligrosa maniobra bloqueó los carriles en dirección norte y provocó que una minivan se estrellara contra el lado izquierdo de su camión.

Además, Singh enfrenta procedimientos relacionados con su estatus migratorio.

Un hombre de 54 años de Miami y una mujer de 37 años de Pompano Beach murieron en la escena después de que su vehículo chocara contra un camión de carga.

Los servicios de emergencia transportaron en helicóptero a un hombre de 30 años de Florida City al HCA Florida Lawnwood Hospital, pero él también murió debido a sus heridas.

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) investigó el accidente y determinó que el conductor del camión actuó de manera imprudente y no respetó la seguridad de los demás conductores en la carretera.

Las autoridades confirmaron que la vuelta en U prohibida del conductor violó las reglas de la autopista y causó las muertes.

Dave Kerner, el director ejecutivo del FLHSMV, declaró a NBC News que "tres personas perdieron la vida a causa de su imprudencia, y sus amigos y familiares vivirán con ese dolor para siempre".

Además de los cargos por el accidente, las autoridades descubrieron que el conductor, Harjinger Singh, vivía en el país ilegalmente, reseña Infobae.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que Singh ingresó a los Estados Unidos a través de la frontera con México en 2018. A pesar de no ser un residente legal, Singh obtuvo una licencia de conducir comercial en California.

Las autoridades emitieron una orden de arresto contra el conductor del camión y activaron un requerimiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el programa federal 287(g).

Este programa permite que la policía local identifique y detenga a personas con historiales de inmigración irregular.

El director del FLHSMV, Dave Kerner, destacó que las autoridades ya tienen bajo custodia a Harjinger Singh por homicidio vehicular y violaciones migratorias. Kerner afirmó a NBC News que Singh "no tendrá la oportunidad de seguir dañando y destruyendo vidas en Florida".

