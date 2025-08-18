El ICE los busca desesperadamente: esta es la millonaria cifra que ofrecen por dos hermanos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) tiene en su lista de los más buscados a dos hermanos ligados al Cártel de Sinaloa.

Por cada uno de ellos, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de dólares para quien facilite información que conduzca a su arresto o condena.

La información fue obtenida del portal web oficial de ICE, donde figuran los detalles sobre Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido también como "Alfredito", e Iván Archivaldo Guzmán, alias "El Chapito".

Ambos tienen órdenes de captura activas y están relacionados con la estructura armada y operativa del cártel.

Estos son sus perfiles

Jesús Alfredo Guzmán, natural de Sinaloa, México, es señalado por ser parte de las operaciones del cártel en esa región. De acuerdo con datos oficiales, su última ubicación conocida fue en Culiacán, Sinaloa.

Tiene una estatura aproximada de 5 pies 9 pulgadas, con ojos marrones y cabello marrón. ICE ha fijado una recompensa de 10 millones de dólares por información que permita su captura.

Por su parte, Iván Archivaldo Guzmán también aparece en la misma lista con una recompensa igual, confirmando la importancia que las autoridades estadounidenses le atribuyen dentro de la organización delictiva. Iván Archivaldo está acusado de liderar la facción armada “Los Chapitos”, junto con su hermano Ovidio Guzmán. Los cargos incluyen desde tráfico de drogas hasta posesión de armas y lavado de dinero.

Las autoridades solicitan a la población que proporcione información contactando directamente a la Embajada de Estados Unidos o a través de los canales oficiales dispuestos para tal fin.

