¿Serías capaz de pasar 30 días esposado a tu ex por $250.000? Este es el nuevo reto del youtuber MrBeast

Suscríbete a nuestros canales

El youtuber estadounidense MrBeast ha anunciado un nuevo proyecto que busca captar la atención de sus seguidores con una idea poco convencional y llamativa.

El reto plantea la siguiente pregunta: ¿estarías dispuesto a pasar 30 días esposado a tu ex pareja a cambio de 250.000 dólares? Esta propuesta ha generado gran expectación y curiosidad en las redes sociales.

La información fue obtenida del portal web de MARCA, donde se detalla que el anuncio fue realizado por MrBeast a través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X'.

El creador de contenido señaló que el proyecto está en marcha y que consistirá en un experimento con una pareja que terminó su relación hace varios años.

Un experimento que ya está en curso

MrBeast confirmó que el video se encuentra en proceso de grabación. La pareja escogida para este desafío lleva varios años separada, y la dinámica consistirá en mantener la unión física mediante esposas durante todo un mes.

El objetivo es documentar si pueden soportar la convivencia bajo esas condiciones y completar los 30 días fijados como límite.

Expectativas y formato del contenido

Este nuevo contenido se sumará al amplio catálogo del youtuber, reconocido por sus producciones de alto presupuesto y retos fuera de lo común.

El video tendrá estreno en el canal de MrBeast en YouTube en las próximas semanas. Ante la particularidad del reto y el interés despertado, se espera que el público siga con atención la publicación para conocer los resultados y desarrollo del experimento.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube