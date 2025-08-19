¡Atención, Florida! Prevén aumento en el servicio de agua de Hialeah: este es el porcentaje del ajuste

Suscríbete a nuestros canales

A medida que las elecciones de noviembre se acerquen, el elevado precio del servicio de agua en Hialeah, Florida, probablemente se convierta en un tema de debate central, ya que la gente se preocupa por un posible aumento.

Al respecto, la alcaldesa Jacqueline García Roves, cuando inició en el cargo dijo que, “el agua es una de las prioridades más grandes. A ver de qué forma se puede ayudar a los residentes para que el agua le baje”.

Los residentes de Hialeah enfrentarán un aumento en los precios del agua y el alcantarillado a partir de octubre, con la alcaldesa programando una conferencia de prensa para este miércoles.

El departamento de finanzas de la ciudad atribuye este aumento del 15% al 17% a las crecientes tarifas del condado, y el consejo municipal se reunirá en la segunda semana de septiembre para discutir la situación.

¿Cómo es la calidad del agua en Hialeah, Florida?

Fuentes de agua: La principal fuente de agua potable para Hialeah proviene del Acuífero de Biscayne.

El agua es tratada en las plantas de tratamiento de Hialeah y John E. Preston, que son propiedad y están operadas por el condado de Miami-Dade.

Una planta de ósmosis inversa también obtiene agua del Acuífero Floridan, considerada de alta calidad.

Contaminantes: Los informes de calidad del agua de la ciudad de Hialeah y del condado de Miami-Dade indican que el agua cumple o supera los requisitos federales y estatales.

Los informes detallan los niveles de varios contaminantes, incluidos plomo, nitratos y fluoruros.

Advertencias: Ocasionalmente, se emiten advertencias preventivas de hervir el agua para áreas específicas debido a reparaciones en el sistema de distribución o eventos como inundaciones.

En estos casos, se recomienda a los residentes hervir el agua durante al menos un minuto.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



