¡Atención, inmigrantes! ¿No calificas para un seguro médico en EE.UU.? Te decimos qué hacer

Buscar asistencia médica en Estados Unidos puede ser un proceso complejo, pero existen recursos que facilitan el acceso a la atención.

El portal oficial USA.gov destaca varias opciones para quienes necesitan cobertura o servicios de salud.

Primero, es fundamental entender el seguro médico. La mayoría de los estadounidenses obtiene su seguro a través de su empleador.

Si no tienes seguro por medio del trabajo, puedes adquirir un plan a través del Mercado de Seguros Médicos (Health Insurance Marketplace).

Este mercado ofrece planes privados, y el gobierno federal puede darte un subsidio para ayudarte a pagar las primas.

Para las personas con ingresos bajos, existe Medicaid, un programa federal y estatal que provee asistencia de salud gratuita o a bajo costo.

¿Cuáles son los requisitos generales para inscribirse en Medicaid?

Cada estado tiene sus propios requisitos de elegibilidad. Si tienes 65 años o más, o tienes una discapacidad, puedes calificar para Medicare, otro programa federal que cubre una amplia gama de servicios médicos.

¿Qué hacer en caso de no calificar para un seguro médico de bajo costo como Medicaid?

Si no calificas para los programas anteriores, aún tienes opciones. Las clínicas comunitarias ofrecen servicios de bajo costo basados en tu capacidad de pago.

Además, los hospitales públicos suelen tener programas de ayuda financiera o planes de pago para pacientes sin seguro.

USA.gov enfatiza la importancia de investigar y comparar planes. Usa su herramienta de búsqueda para encontrar centros de salud cercanos y entender los diferentes programas.

La asistencia está disponible; solo necesitas saber dónde buscarla. Es tu responsabilidad navegar estas opciones para encontrar la cobertura adecuada para ti.

