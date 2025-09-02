La nueva "tarifa de integridad de visa" que EE.UU. impone a turistas: este es su costo y las naciones que pagarán más

Suscríbete a nuestros canales

Los extranjeros que soliciten una visa para ingresar a Estados Unidos pronto enfrentarán un nuevo cargo de $250.

Las autoridades estadounidenses implementan una "tarifa de integridad de visa" que se sumará a los costos de tramitación existentes para la mayoría de los solicitantes de visas de no inmigrante.

Esta medida forma parte de una ley firmada en julio de 2025 por la administración del presidente Donald Trump y entrará en vigor el 1 de octubre de 2025, el inicio del año fiscal.

La nueva tarifa busca, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), "restaurar la integridad del sistema de inmigración" y desalentar a los visitantes que sobrepasan el tiempo de estadía autorizado.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que la tarifa se estableció para "apoyar las prioridades de la administración de fortalecer la aplicación de la ley migratoria, disuadir las estadías vencidas y financiar la seguridad fronteriza".

Sin embargo, la medida ha generado preocupación en la industria turística. La Asociación de Viajes de Estados Unidos (U.S. Travel Association) estima que el costo total de una visa de visitante se elevará a $442, una de las tarifas más altas del mundo.

Expertos y analistas advierten que este aumento podría disuadir a los viajeros internacionales y agravar el descenso en el turismo que el país ya experimenta.

Países como México, Argentina, Brasil, India y China, que no forman parte del programa de exención de visa, sentirán un impacto significativo, reseña FOX News.

Gabe Rizzi, presidente de la empresa global de gestión de viajes Altour, declaró a Reuters que "cualquier fricción que agreguemos a la experiencia del viajero reducirá los volúmenes de viajes en cierta medida".

"A medida que termine el verano, este será un problema más acuciante y tendremos que tener en cuenta las tarifas en los presupuestos de viaje y la documentación", agregó.

¿La tarifa es reembolsable?

Aunque el gobierno estadounidense afirma que la tarifa es reembolsable si el visitante cumple con los términos de su visa, la falta de claridad en los procedimientos de reembolso plantea interrogantes.

Algunos expertos legales y agencias de viaje manifiestan incertidumbre sobre la logística para que los viajeros demuestren su cumplimiento y recuperen el dinero.

La cantidad de turistas que ingresa a EE.UU. ha caído

En julio, la llegada de visitantes extranjeros a Estados Unidos disminuyó un 3.1% en comparación con el mismo mes del año anterior, según reportes de Reuters.

Esta reducción ocurre justo cuando el país se prepara para recibir una serie de eventos de gran escala, como los festejos de America250, los Juegos Olímpicos y los partidos de la Copa Mundial de la FIFA.

"Se proyecta que el gasto de los visitantes internacionales a Estados Unidos caerá a poco menos de 169 mil millones de dólares este año, frente a los 181 mil millones de dólares de 2024", destaca un informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



