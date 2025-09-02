Pagos SNAP en Illinois: este es el calendario de desembolsos para septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) ha anunciado el calendario de pagos de beneficios de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) para el mes de septiembre.

Los pagos comenzarán a llegar a las tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) de los beneficiarios a partir del primer día del mes y continuarán durante los próximos diez días hábiles.

El sistema de distribución de Illinois utiliza el número de caso de cada hogar para determinar la fecha exacta del depósito. Específicamente, el IDHS deposita los fondos basándose en el último dígito del número de caso.

Este método asegura una distribución ordenada y escalonada de los fondos a lo largo del mes, evitando la congestión en las oficinas y los sistemas de procesamiento.

Es importante que los residentes conozcan su fecha de pago para planificar sus compras de alimentos de manera efectiva.

El IDHS recuerda a los participantes que sus tarjetas EBT funcionan como tarjetas de débito en la mayoría de las tiendas de comestibles, mercados de agricultores y algunos minoristas en línea.

El programa SNAP juega un papel crucial en la lucha contra la inseguridad alimentaria en Illinois, proporcionando a miles de familias y personas de bajos ingresos los medios para comprar alimentos nutritivos.

El Departamento de Servicios Humanos subraya su compromiso de facilitar un acceso rápido y eficiente a estos beneficios esenciales para todos los que los necesitan.

El calendario de pagos regular garantiza que la ayuda llegue de manera consistente, apoyando a la economía local y la salud de las comunidades en todo el estado.

Alimentos que puedes comprar con SNAP en Illinois

Frutas y vegetales: Todo tipo de frutas y verduras, ya sean frescas, congeladas, enlatadas o secas.

Carne, aves y pescado: Cualquier tipo de carne, pollo, pavo, pescado y mariscos.

Productos lácteos: Leche, queso, yogur y otros productos lácteos.

Pan y cereales: Panes, cereales, tortillas, arroz, pasta y avena.

Bebidas no alcohólicas: Jugos, agua embotellada, café, té y refrescos.

Alimentos para picar: Snacks, galletas, dulces y helados.

Semillas y plantas: Puedes comprar semillas y plantas para cultivar alimentos para el consumo de tu hogar.

Alimentos que no puedes comprar con SNAP

Bebidas alcohólicas y tabaco: Cerveza, vino, licor, cigarrillos y productos de tabaco.

Alimentos calientes o listos para comer: No se pueden comprar comidas preparadas que estén calientes en el punto de venta, como un pollo asado caliente o un café.

Artículos no alimenticios: Esto incluye productos de limpieza, papel higiénico, pañales, jabones, cosméticos, alimentos para mascotas y otros artículos del hogar.

Medicamentos, vitaminas y suplementos: Cualquier producto con una etiqueta de "Información del Suplemento" no es elegible.

Animales vivos: No se pueden comprar animales vivos (excepto mariscos o peces que ya no están en el agua, o animales sacrificados antes de la compra).

Es importante mencionar que, Illinois participa en el Programa de Comidas en Restaurantes (RMP).

Este programa permite a ciertos beneficiarios de SNAP (generalmente personas mayores de 60 años, personas con discapacidad o personas sin hogar) usar sus beneficios para comprar comidas calientes y preparadas en restaurantes participantes.

Calendario de pagos SNAP en Illinois para el mes de septiembre

De acuerdo con Propel, el departamento asigna fechas de pago a los nuevos beneficiarios de SNAP basándose en el último dígito del número de identificación de su caso.

Para los casos abiertos después de octubre de 2017, los beneficios llegan a sus tarjetas EBT entre el 1 y el 10 de cada mes, según ese dígito final.

Por ejemplo, si el número de su caso termina en 1, usted recibe los beneficios el día 1; si termina en 0, los recibe el día 10.

Por otro lado, los beneficiarios que ya recibían ayuda de SNAP antes de octubre de 2017 mantienen las fechas de pago que tenían, que pueden caer en una de las siguientes fechas del mes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17 o 20.

