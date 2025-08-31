Cambio en visas de EE. UU.: este es el nuevo requisito de entrevista que aplica a todos los solicitantes desde septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos modificará el procedimiento para la obtención de visas de no inmigrante, imponiendo la necesidad de entrevistas presenciales obligatorias para la mayoría de los solicitantes, incluyendo quienes renueven sus documentos, a partir del 2 de septiembre de 2025.

Esta actualización impacta a turistas, estudiantes, trabajadores temporales y otros viajeros con planes de ingresar al país bajo visas temporales. La información oficial fue extraída del portal web del Departamento de Estado y difundida también a través de la cuenta “USA en Español” en la plataforma X, junto a detalles confirmados en travel.state.gov.

Cambio en la política de renovación de visas

Anteriormente, ciertos solicitantes podían renovar su visa sin entrevista presencial si habían expirado en los últimos 48 meses y cumplían con condiciones específicas.

Esta modalidad se retirará con la nueva medida, que obliga a todos los solicitantes a acudir a una entrevista con personal consular, sin excepción para las categorías principales de visas de no inmigrante. Esta transición busca, según declaraciones oficiales, fortalecer los controles de seguridad y la verificación directa de los requisitos migratorios.

Alcance y excepciones de la nueva normativa

Esta medida aplicará a la mayoría de las categorías de visas como las de turismo (B1/B2), trabajo temporal, estudiantes y visitantes de intercambio.

Se mantienen excepciones limitadas para categorías diplomáticas, oficiales y miembros de organismos internacionales que siguen bajo regulaciones especiales conforme a la ley migratoria estadounidense.

También se revisarán con mayor rigor las exenciones que antes se aplicaban a menores de 14 años y personas mayores de 79, aunque estas continuarán siendo limitadas.

La implementación de esta política podría generar un aumento en la demanda de entrevistas presenciales y, en consecuencia, tiempos de espera más prolongados para obtener citas consulares.

Por esta razón, se recomienda a los interesados iniciar sus trámites con anticipación y consultar las plataformas oficiales para cualquier actualización o requerimiento específico.

