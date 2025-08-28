¿Deseas viajar a EE.UU? Descubre cómo puedes obtener la visa americana en menos tiempo

Suscríbete a nuestros canales

Viajar a Estados Unidos es un sueño para muchos, pero la mayoría de los colombianos sabe que el camino puede ser largo.

Más allá de conseguir el dinero para los tiquetes y la estadía, un paso clave y a veces complicado es conseguir el documento que permite la entrada, informó LaFM.

Este documento es un requisito obligatorio, sin importar el motivo del viaje. Y aunque el proceso de solicitud puede parecer interminable, existen opciones para quienes necesitan acelerar el trámite por motivos urgentes.

Esto es lo que necesitas para solicitar tu visa

Obtener una visa para viajar a Estados Unidos tiene un costo de $160, que en pesos colombianos son alrededor de $693.069.

Además del dinero, hay que tener paciencia, pues la espera para una cita de entrevista puede durar hasta 710 días, dependiendo del tipo de visa que pidas.

Aunque los tiempos de espera son largos para muchos, algunas visas tienen un proceso más rápido. Por ejemplo, las visas para estudiantes o de intercambio, como las categorías F-1, M-1 y J-1, pueden tardar solo cuatro días.

Las visas de petición, como las H, L, O y P, suelen tomar 17 días, mientras que la exención de entrevista se demora unos cinco días.

¿Cómo agilizar tu proceso de visa?

A pesar de los largos tiempos de espera, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ofrece una manera de acelerar el proceso si tu caso cumple con ciertos criterios.

A este procedimiento se le conoce como "solicitud expedita" y se analiza caso por caso. Si te lo aprueban, tu solicitud se revisa antes que otras, incluso si esas personas la presentaron primero.

Para que tu solicitud sea considerada para un trámite expedito, debes tener una razón urgente.

El USCIS evalúa cada petición con mucho cuidado, basándose en el mérito y la urgencia. Los criterios que se tienen en cuenta incluyen:

Una pérdida financiera grave

Emergencias o situaciones humanitarias urgentes

Itereses del gobierno

Si el USCIS cometió un error en tu caso

Es importante tener en cuenta que no todos los casos que se ajustan a estas categorías son aprobados.

¿Cuáles son los pasos para solicitar una visa urgente?

Para pedir una cita de emergencia, debes ingresar a la página de la Embajada de Estados Unidos, llenar un formulario, pagar la tarifa de la visa y luego seleccionar la opción de "formulario de solicitud de visa de emergencia".

Allí debes explicar por qué tu viaje es urgente. Generalmente, recibes una respuesta por correo electrónico en uno o dos días hábiles. Recuerda que no todas las situaciones se consideran una emergencia; por ejemplo, ir a una boda, una graduación o un viaje de turismo de último minuto no son motivos válidos.

