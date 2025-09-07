Jornada especial del Sistema Patria: las funciones activas para este domingo 7 de septiembre

Este domingo 7 de septiembre, la plataforma Patria se mantiene operativa en una jornada especial que permite el acceso completo a sus servicios digitales.
La activación responde a una instrucción institucional que busca ampliar la participación ciudadana en procesos sociales, comunitarios y de defensa integral.
Sistema Patria: funciones disponibles este domingo
Al entrar a la plataforma Patria este domingo, los usuarios podrán ver el siguiente mensaje: "Venezolana y venezolano que ama tu país y estás dispuesto a defenderlo por tu familia, por tu comunidad, por nuestra historia por dignidad tienes a tu disposición el Sistema de Alistamiento Permanente a través del Sistema Patria".
Además del Sistema de Alistamiento Permanente, los usuarios pueden acceder a todas las funciones habituales del portal sin restricciones.
Entre las opciones disponibles se encuentran:
-
Consulta y recepción de bonos sociales
-
Registro y actualización del núcleo familiar
-
Gestión del monedero digital y transferencias
-
Verificación de subsidios de gasolina
-
Participación en encuestas oficiales
-
Solicitudes de servicios de salud, vivienda y educación
-
Validación de datos personales y laborales
-
Acceso al Carnet de la Patria y sus beneficios asociados
Estas funciones se mantienen activas durante toda la jornada, permitiendo a los ciudadanos realizar trámites desde cualquier dispositivo con conexión.
Alistamiento y supervisión institucional
El Sistema de Alistamiento Permanente está disponible en la pestaña correspondiente. Los usuarios pueden inscribirse como nuevos milicianos o actualizar su información.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro Vladimir Padrino López supervisan el proceso junto al Comando Estratégico Operacional de la FANB.
Más de 4,5 millones de ciudadanos han formalizado su inscripción en la Milicia Bolivariana a través de esta plataforma, según cifras oficiales.
