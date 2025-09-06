Dinero

Patria: nuevos bonos llegan entre el 8 y el 13 de septiembre; revisa los montos y quiénes los reciben

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Por Jheilyn Cermeño
Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 01:30 pm
Patria: nuevos bonos llegan entre el 8 y el 13 de septiembre; revisa los montos y quiénes los reciben

El Sistema Patria pagará una serie de bonos entre el 8 y 13 de septiembre de 2025 que se activarán en la billetera digital.

De acuerdo con el reporte mensual de la plataforma y sus canales aliados, estos pagos están dirigidos a ciertos registrados con los programas del Carnet de la Patria.

Bonos por pagar del 8 al 13 de septiembre

Entre los bonos por pagar del Sistema Patria en los próximos días figuran los siguientes:

  • Bono Beca Universitaria (estudiantes universitarios): 840,60 bolívares.
  • Beca Enseñanza Media (estudiantes de bachillerato): 566,50 bolívares.
  • 100% Amor Mayor: Pensionados, adultos mayores: 130,00 bolívares.
  • Bono Único Familiar: Por 2.200,00 bolívares.
  • Bono complementario: 740,40 y 1.480,00 bolívares.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Además, los montos presentados previamente pueden ser modificados según lo estipule el Ejecutivo Nacional.

¿Cómo activar los pagos en el monedero del Sistema Patria?

  • Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.
  • Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’, una vez notificado de la asignación.
  • Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  • Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Tres canales directos para resolver dudas sobre bonos y servicios: 

  • 3532: Tu Línea Directa de Información General. ¿Tienes preguntas sobre el funcionamiento general del Sistema Patria? ¿Necesitas aclarar dudas sobre algún servicio? Este número está habilitado para recibir tus consultas y brindarte la orientación que necesitas.
  • 67373: Asistencia Específica para tus Bonos y Transacciones. Si tu inquietud se centra en la entrega de bonos, transferencias de dinero, pagos de servicios o cualquier otro aspecto relacionado con tus movimientos dentro del Sistema Patria, este es el número al que debes comunicarte.
  • Notificaciones al instante con la App VeMonedero. Mantente siempre informado a través de las notificaciones que recibirás directamente en tu teléfono inteligente mediante la aplicación VeMonedero. Esta herramienta te permitirá estar al tanto de tus bonificaciones y movimientos de saldo de manera oportuna.

