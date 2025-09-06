Patria: nuevos bonos llegan entre el 8 y el 13 de septiembre; revisa los montos y quiénes los reciben

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria pagará una serie de bonos entre el 8 y 13 de septiembre de 2025 que se activarán en la billetera digital.

De acuerdo con el reporte mensual de la plataforma y sus canales aliados, estos pagos están dirigidos a ciertos registrados con los programas del Carnet de la Patria.

Bonos por pagar del 8 al 13 de septiembre

Entre los bonos por pagar del Sistema Patria en los próximos días figuran los siguientes:

Bono Beca Universitaria (estudiantes universitarios): 840,60 bolívares.

(estudiantes universitarios): 840,60 bolívares. Beca Enseñanza Media (estudiantes de bachillerato): 566,50 bolívares.

(estudiantes de bachillerato): 566,50 bolívares. 100% Amor Mayor: Pensionados, adultos mayores: 130,00 bolívares.

Pensionados, adultos mayores: 130,00 bolívares. Bono Único Familiar: Por 2.200,00 bolívares.

Por 2.200,00 bolívares. Bono complementario: 740,40 y 1.480,00 bolívares.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Además, los montos presentados previamente pueden ser modificados según lo estipule el Ejecutivo Nacional.

¿Cómo activar los pagos en el monedero del Sistema Patria?

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’, una vez notificado de la asignación.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Tres canales directos para resolver dudas sobre bonos y servicios:

3532: Tu Línea Directa de Información General. ¿Tienes preguntas sobre el funcionamiento general del Sistema Patria? ¿Necesitas aclarar dudas sobre algún servicio? Este número está habilitado para recibir tus consultas y brindarte la orientación que necesitas.

67373: Asistencia Específica para tus Bonos y Transacciones. Si tu inquietud se centra en la entrega de bonos, transferencias de dinero, pagos de servicios o cualquier otro aspecto relacionado con tus movimientos dentro del Sistema Patria, este es el número al que debes comunicarte.

Notificaciones al instante con la App VeMonedero. Mantente siempre informado a través de las notificaciones que recibirás directamente en tu teléfono inteligente mediante la aplicación VeMonedero. Esta herramienta te permitirá estar al tanto de tus bonificaciones y movimientos de saldo de manera oportuna.

