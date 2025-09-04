Sistema Patria: actualización de montos en los bonos activos este 4 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Ejecutivo Nacional continúa con la entrega de una serie de bonificaciones designadas a las familias venezolanas inscritas en el Sistema Patria.

En septiembre, la plataforma registra nuevos ajustes en las bonificaciones que reflejan incremento sostenido en bolívares.

Sistema Patria: distribución escalonada y montos diferenciados

En tal sentido, el Sistema Patria continúa la entrega del Bono Único Familiar correspondiente a septiembre de 2025 por un monto de 2.200 bolívares.

Según el Blog Patria, este beneficio comenzó a entregarse el 2 de septiembre y se distribuirá de forma gradual hasta el día 8.

Como parte de su dinámica operativa, los beneficios se entregan de forma escalonada. Esto implica que no todos los usuarios reciben los pagos al mismo tiempo.

Para confirmar la acreditación, es necesario revisar el monedero digital o estar atentos a los mensajes enviados desde el número 3532, canal oficial de notificación.

Además, según fuentes como el Blog Patria y la cuenta de Telegram Pensionados de Venezuela, se han activado beneficios del Bono Complementario Familiar. Estos pagos varían según el perfil del beneficiario, con montos que oscilan entre Bs 740 y Bs 1.480.

Ajuste mensual del beneficio principal

Desde junio, el monto ha experimentado aumentos consecutivos. En su primera entrega, se acreditaron Bs 1.455. Luego, el 11 de junio se sumó un retroactivo de Bs 970, elevando el total a Bs 2.425.

En julio, el bono fue ajustado a Bs 1.620, lo que representó un incremento del 11,34 %. Para agosto, el monto ascendió a Bs 1.890, con un aumento del 16,6 %. Finalmente, en septiembre, se ubicó en Bs 2.200, reflejando un nuevo ajuste del 16,40 %.

En conjunto, el beneficio ha crecido un 51 % desde su implementación, lo que evidencia una política de actualización continua.

Programas integrados y protección indexada

Este bono agrupa beneficios de programas como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100 % Escolaridad. Además, su monto es indexado, es decir, se ajusta conforme a indicadores económicos oficiales.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube